Fans Liverpool Jatuh Hati Kepada Penampilan Dominik Szoboszlai

TRIBUNNEWS.COM, LIVERPOOL - Sekelompok penggemar Liverpool menyanyikan nyanyian epik untuk pahlawan baru mereka Dominik Szoboszlai dan itu benar-benar luar biasa.

Szoboszlai, yang bergabung dengan klub dengan mahar 60 juta pound dari RB Leipzig selama jendela transfer musim panas, membuka rekening golnya di Liverpool dalam kemenangan 3-0 timnya atas Aston Villa pada hari Minggu kemarin.

Dia mencetak gol menakjubkan untuk memberi timnya keunggulan saat The Reds mengumpulkan tiga poin, dengan Matty Cash (gol bunuh diri) dan Mohamed Salah juga masuk dalam daftar pencetak gol.

Penjaga gawang Aston Villa asal Argentina #01 Emiliano Martinez melihat bola di gawang menyusul tembakan dan gol yang dicetak oleh gelandang Liverpool Hongaria #08 Dominik Szoboszlai selama pertandingan sepak bola Liga Utama Inggris antara Liverpool dan Aston Villa di Anfield di Liverpool, barat laut Inggris pada tanggal 3 September 2023. Paul ELLIS / AFP (Paul ELLIS / AFP)

Gelandang bintang ini sudah menjadi hit di kalangan penggemar Liverpool, dan mereka tampaknya memberikan nyanyian untuk pemain Timnas Hongaria itu.

Pengguna X @Smurfite mengunggah video sekelompok pendukung Liverpool bernyanyi tentang pemain berusia 22 tahun itu. Lihat di bawah ini:

Untuk lagu 'I Wanna Dance With Somebody' milik Whitney Houston, mereka menyanyikan: "Oh, saya ingin berdansa dengan Szoboszlai... Saya ingin merasakan panasnya dengan Szoboszlai... Ya, saya ingin berdansa dengan Szoboszlai... dengan Szoboszlai siapa yang mencintaiku."

Pemain baru Liverpool FC di musim 2023/2024, Dominik Szoboszlai asal Hungaria. Hadirnya Dominik Szoboszlai dan Alexis Mac Allister akan menambah opsi lini tengah Jurgen Klopp. (Official Liverpool FC)

Hanya masalah waktu sebelum para penggemar menyanyikan nyanyian ini di Kop di Anfield.

Penampilan Szoboszlai yang bagaikan mesin membuat Jurgen Klopp terkesan, yang memuji penampilan rekrutan musim panasnya melawan tim asuhan Unai Emery.

"Dia adalah sebuah mesin, ya? Itu adalah empat pertandingan, cukup mengesankan, benar-benar mengesankan, cerdas secara taktik, benar-benar siap untuk bagian kotor dari permainan, kerja keras, bukan hal-hal mewah," katanya.

Penyerang Hungaria Dominik Szoboszlai bereaksi setelah mencetak gol 2-0 pada pertandingan sepak bola kualifikasi Grup G UEFA Euro 2024 pertandingan Hungaria v Bulgaria di Puskas Arena di Budapest pada 27 Maret 2023. (Attila KISBENEDEK/AFP)

"Sangat penting bagaimana Curt [Jones] dan Dom menutup ruang. Gol yang luar biasa, saya melihatnya dari belakang, striker terbersih yang pernah saya lihat sejak lama."

Ditanya tentang penampilan Liverpool secara keseluruhan melawan Villa, bos asal Jerman itu menambahkan: "Itu adalah pertandingan top, yang terbaik untuk waktu yang lama, kami memiliki beberapa pertandingan bagus tentunya, Itu sangat bagus, kami baik dalam kedua aspek dalam menyerang dan bertahan.

“Anda tidak bisa berbuat apa-apa melawan tim Aston Villa ini. Gol awal mungkin bisa membantu tetapi kami tampil sangat bagus, perpaduan penguasaan bola antara kontrol dan arah hampir sempurna.

“Itulah yang kami rasakan, kami menggunakan formasi dengan benar, semua orang menginginkan bola, ini adalah hasil terbaik karena lawan sangat kuat.”