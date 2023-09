Nama Arief Catur Makin Melejit di Liga 1, Persebaya Surabaya Puji Assist Berkelas kepada Ze Valente

Arief Catur (Persebaya) dan Diego Michiels (Borneo FC Samarinda) sedang berebut bola di laga Persebaya Surabaya vs Borneo FC Samarinda pada lanjutan pekan ke-11 Liga 1 2023/2024 di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya (3/9/2023).

TRIBUNNEWS.COM - Penampilan Arief Catur pada pekan ke-11 Liga 1 di laga Persebaya Surabaya vs Borneo FC Samarinda membuat mata terkesima.

Dalam laga yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo pada Senin (4/9/2023) itu, pemain yang berposisi sebagai bek sayap tersebut sukses mencatatkan dua assist untuk membantu Persebaya menang dengan skor 2-1 atas Borneo FC.

Berkat usaha tersebut, nama Arief Catur makin melejit pada pekan ke-11 Liga 1.

Arief Catur (Persebaya) dan Diego Michiels (Borneo FC Samarinda) sedang berebut bola di laga Persebaya Surabaya vs Borneo FC Samarinda pada lanjutan pekan ke-11 Liga 1 2023/2024 di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya (3/9/2023).

Baca juga: Persebaya Tertinggal 5 Poin dari Pemuncak Liga 1, Bruno Moreira Ingatkan Target Juara

Pertama, Arief Catur resmi dinobatkan sebagai Man of The Match (MOTM) laga Persebaya vs Borneo FC.

Umpannya kepada Burno Moreira serta Ze Valente menjadi alasan dipilihnya Arief Catur sebagai MOTM.

Persebaya memiliki cara tersendiri untuk mengapresiasi penampilan Arief ini.

Pihak klub mengunggah video ketika sang pemain memberikan assist kepada Ze Valente dan menyebutkan sebagai umpan yang berkelas.

"Umpan berkelas dan penyelesaian yang dingin," tulis caption dalam postingan Persebaya.

Adapun torehan Arief Catur itu membuka keran assist yang sebelumnya masih nihil catatan.

Diketahui saat ini, Arief Catur telah membukukan sembilan penampilan serta dua assist.

Nama Arief Catur juga makin melejit karena masuk nominasi best assist Liga 1 pekan ke-11.

Arief Catur bersaing dengan stiker Arema FC, Dedik Setiawan serta striker Barito Putera, Bagus Kahfi.

Baca juga: Yohanes Kandaimu Temui Pelaku Rasis, Kapten Persebaya Murka: Kamu Layak Dibuang dari Bonek

Kedua pesaing Arief Catur juga tak kalah hebat untuk membantu timnya mencetak gol.

Momen Dedik Sitiawan memberikan assist terjadi saat Arema FC menang 2-0 atas Bhayangkara FC (2/9/2023).