Assalamualaikum Qatar, Sejarah Baru Indonesia Pastikan ke Piala Asia U23 2024, Segera Booking Hotel!

TRIBUNNEWS.COM- Timnas Indonesia U23 mencetak sejarah baru dengan menjadi salah satu tim yang lolos ke Putaran final Piala Asia U23 di Qatar.

Disaksikan Presiden Joko Widodo, Indonesia U23 menjadi juara grup K setelah menang terus tanpa kebobolan dalam dua pertandingan.

Timnas Indonesia U23 yang dilatih Shin Tae-yong berhasil menang atas Turkmenistan U23 dengan skor 2-0, sebelumnya mereka juga menang dengan skor 9-0 atas Turkmenistan.

Kemenangan timnas Indonesia U23 disambut sukacita oleh pecinta sepak bola Indonesia.

"Sejarah baru sepak bola Indonesia! lolos pertama kali Piala Asia U-23" tulis Ketua Umum PSSI, Erick Thohir di akun Instagramnya.

"Ini baru awal untuk sepak bola yang bersih dan berprestasi. Kita bawa Garuda Mendunia!" tambah Erik Thohir.

"Dari bangku penonton menyaksikan Timnas Indonesia cetak sejarah baru"

"Selamat bertanding di Piala Asia U-23, Garuda!" tulis Erick Thohir lagi.

Sukacita juga diungkapkan oleh suporter timnas Indonesia yang menyaksikan Garuda Muda lolos ke Piala Asia.

"Assalamualaikum Qatar, Ya Allah Semoga lancar," tulis salah seorang netizen di Twitter.

"today we feel qatari" tulis yang lainnya.

"Qatar? Book the Hotel," tulis netizen lainnya sambil menyertakan gambar Shin Tae-yong.

"Indonesia qualified for the AFC U23 Asian Cup for the first time as the winner of Group K ! It's so amazing... Congrats for my country.." tulis netizen lainnya.

Beberapa netizen Asia lainnya juga memuji kemajuan sepak bola Indonesia.