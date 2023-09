Jadwal Liga Italia Akhir Pekan Ini: Ada Derbi Milan, Juventus vs Lazio, hingga AS Roma vs Empoli

TRIBUNNEWS.COM - Simak jadwal Liga Italia akhir pekan ini, Sabtu (16/9) malam, sampai dengan Selasa (19/9/2023) dini hari WIB.

Terdapat beberapa big match yang digelar pada Jadwal Liga Italia akhir pekan ini, satu di antaranya derbi Milan antara Inter Milan vs AC Milan.

Selain itu ada juga duel Juventus vs Lazio hingga AS Roma vs Empoli.

Adapun laga yang menjadi pembuka pekan ke-4 Liga Italia adalah duel Juventus vs Lazio di Allianz Stadium, pada Sabtu (16/9/2023) pukul 20.00 WIB.

Kiper Juventus Wojciech Szczesny meloncat untuk menangkap bola selama pertandingan sepak bola Serie A Italia melawan tuan rumah Inter Milan pada 19 Maret 2023 di stadion Giuseppe-Meazza di Milan. (GABRIEL BOUYS / AFP)

Sejauh ini, Juventus belum terkalahkan dalam tiga pertandingan Liga Italia.

Tim berjuluk Si Nyonya Tua itu meraih dua kemenangan dan sekali hasil imbang.

Laga ini akan menjadi ujian konsistensi bagi skuat Massimiliano Allegri yang musim ini gagal bermain di kompetisi Eropa.

Sementara Lazio mengalami dua kekalahan di laga awal sebelum mengalahkan juara bertahan Napoli di pekan ketiga.

Lazio akan menjadikan laga ini sebagai ujian berat sebelum menghadapi Atletico Madrid di Liga Champions.

Setelah itu hadir derby kota Milan yang dikenal dengan Derby della Madonnina antara Inter Milan vs AC Milan.

Laga derbi antara Inter Milan vs AC Milan ini akan berlangsung Sabtu (16/9/2023) pukul 23.00 WIB.

Pemain depan Inter Milan asal Bosnia Edin Dzeko (kanan) menembak untuk membuka skor selama pertandingan sepak bola leg pertama semifinal Liga Champions UEFA antara AC Milan dan Inter Milan, pada 10 Mei 2023 di stadion San Siro di Milan. Marco BERTORELLO / AFP (Marco BERTORELLO / AFP)

Duel Inter Milan vs AC Milan diprediksi akan berlangsung sengit.

Pasalnya pemenangan dari pertandingan tersebut akan menentukan siapa yang berhak di puncak klasemen Liga Italia.

Sejauh ini, baik Inter Milan maupun AC Milan sama-sama meraih tiga kemenangan dalam 3 laga awal kompetisi.