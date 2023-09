Misi Ganda Erik Ten Hag di Laga Manchester United vs Brighton: Siap Balaskan Kekalahan Musim Lalu

TRIBUNNEWS.COM - Pelatih Manchester United, Erik Ten Hag mempunyai dua misi besar jelang dimulainya pekan kelima Liga Inggris.

Manchester United dijadwalkan bertemu Brighton and Hove Albion, pada Sabtu (16/9/2023) malam.

Duel Manchester United vs Brighton and Hove Albion berlangsung di Old Trafford, mulai kick-off 21.00 WIB.

Baca juga: Penilaian Kapten Manchester United setelah Onana Tampil 4 Laga, Bruno: Dia Punya Kepribadian Besar

Erik Ten Hag mempunyai dua misi yang ingin dicapainya ketika berhadapan dengan tim tamu Brighton.

Misi pertama yang ingin diwujudkan Erik Ten Hag adalah membalaskan kekalahan Manchester United dari Brighton di Liga Inggris musim lalu.

Tim berjuluk Setan Merah ini memiliki rekor buruk karena selalu dikalahkan Brigthon dalam 2 kali pertemuan.

Seperti pekan 1 Liga Inggris musim lalu, Brighton sukses pesta kemenangan di kandang Manchester United dengan skor 1-2.

Kemudian pekan 28, Brighton kembali meneruskan dominasi di marasnya sendiri.

Mereka menaklukkan Manchester United lewat gol semata wayang mantan pemainnya Alexis Mac Allister.

Kekalahan beruntun ini menjadi catatan buruk Erik Ten Hag di musim perdananya melatih Marcus Rashford dkk.

Arsitek asal Belanda itu punya peluang membalaskan kekalahan dari Brighton di akhir pekan nanti.

Ten Hag masih punya waktu sekitar dua hari untuk meracik taktik terbaiknya agar misi balas dendam dapat terwujud.

Manajer Manchester United asal Belanda Erik ten Hag (kiri) berbicara dengan bek Manchester United asal Portugal Diogo Dalot (kanan) selama pertandingan sepak bola Liga Utama Inggris antara Newcastle United dan Manchester United di St James 'Park di Newcastle-upon-Tyne, timur laut Inggris pada 2 April 2023. (Oli SCARFF / AFP)

Sementara itu misi kedua Ten Hag adalah memperbaiki posisi Manchester United di klasemen Liga Inggris.

Manchester United kini tercecer di papan tengah urutan 11 setelah menjalani 4 laga awal.