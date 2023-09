Jadwal Liga 1 Hari Ini: PSM vs Barito Putera, Bali United vs RANS Nusantara, Live Indosiar

Pertandingan leg kedua play-off Liga Champions Asia antara PSM Makassar vs Bali United di Stadion Gelora B.J. Habibie, Sabtu (10/6/2023) malam WIB. Inilah jadwal Liga 1 2023/24 yang kembali bergulir setelah jeda internasional hari ini pada Jumat, 15 September 2023, ada tiga laga seru.

TRIBUNNEWS.COM - Kompetisi Liga 1 kembali bergulir dengan memulai laga pada pekan ke-12 pada Jumat, 15 September 2023, hari ini.

Jadwal Liga 1 hari ini setidaknya menyajikan tiga laga seru.

Dimulai dari laga PSM Makassar vs Barito Putera. Jawara Liga 1 musim lalu, PSM kini sedang terseok-seok di papan tengah klasemen.

Bahkan pada pekan lalu, PSM gagal memetik poin penuh saat menyambangi markas PSS Sleman.

PSM sendiri belum mengalami kekalahan tiga laga terakhir di semua kompetisi termasuk hasil imbang 1-1 kontra PSS Sleman.

Namun, saat menjamu Barito Putera nanti, PSM diprediksi bakal kehilangan duo Sayuri karena cedera.

Barito Putera sendiri pada musim ini tak bisa dianggap remeh.

Sebab, Barito Putera kini nangkring di urutan kedua Liga 1 2023/24 dengan mengemas 20 poin dari 11 laga.

Maka dari itu, duel PSM vs Barito Putera yang digelar di Stadion Gelora B.J Habibie nanti pastinya bakal sengit dan layak untuk ditonton.

Sementara dua laga lainnya Liga 1 hari ini mempertemukan Bali United vs RANS Nusantara dan Dewa United vs Bhayangkara.

Keseruan duel Liga 1 2023/24 dapat Anda saksikan secara langsung melalui Indosiar maupun live streaming via Vidio.

Jadwal Liga 1 Pekan ke-12

Jumat, 15 September 2023

15.00 WIB: PSM vs Barito Putera - Indosiar

19.00 WIB: Dewa United vs Bhayangkara FC - Vidio

19.00 WIB: Bali United vs RANS Nusantara - Indosiar

Sabtu, 16 September 2023

15.00 WIB: Arema FC vs Persita - Vidio

15.00 WIB: Persib vs Persikabo - Indosiar

19.00 WIB: Persis Solo vs PSIS - Indosiar

Minggu, 17 September 2023

15.00 WIB: Madura United vs Persebaya - Indosiar

19.00 WIB: Borneo FC vs PSS - Vidio

19.00 WIB: Persik vs Persija - Indosiar

