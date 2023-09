Lionel Messi Ungkap Penyesalannya Saat Absen Di Final Liga Champions 2006

TRIBUNNEWS.COM, MIAMI - Sepanjang kariernya yang berhasil memecahkan rekor, permainan cemerlang Lionel Messi telah ditandai dengan beberapa momen mengagumkan dan banyaknya trofi yang berhasil dikumpulkannya.

Tidak ada pemain dalam sejarah yang lebih banyak memenangkan trofi daripada Lionel Messi, dengan ikon Argentina ini berhasil meraih 10 gelar La Liga, empat Liga Champions, dua gelar Ligue 1, sebuah Copa America, dan Piala Dunia, untuk sebut beberapa.

Penyesalan Messi Absen Di Final Liga Champions 2006

Pemenang Ballon d'Or tujuh kali ini mengakui bahwa ia sangat menyesal karena tidak dapat bermain di final Liga Champions 2006 Barcelona melawan Arsenal di Paris.

Meskipun tim Catalan itu berhasil datang dari belakang untuk mengalahkan Arsenal dengan skor 2-1, Messi yang saat itu berusia 18 tahun harus absen dari pertandingan tersebut karena cedera hamstring.

Pada saat itu, Lionel Messi yang masih remaja sangat kecewa karena absen di final tersebut, bahkan ia menolak untuk hadir dalam perayaan kemenangan timnya.

Berbicara kepada AS pada tahun 2021 melalui TNT Sports, Lionel Messi mengatakan, "Saya minta maaf karena tidak pergi. Saya tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Setidaknya saya ingin berada di bangku cadangan malam itu. Sampai cedera saya [melawan Chelsea di babak 16 besar], saya berpartisipasi dalam setiap pertandingan Liga Champions dalam karier saya."

"Ikut sangat mengecewakan. Saya sangat menyesal atas episode tersebut. Kami memenangkan Liga Champions itu dan saya tidak yakin apa yang akan terjadi selanjutnya karena ini adalah kompetisi yang sulit untuk dimenangkan."

Tentu saja, Lionel Messi kemudian tampil dalam tiga final Liga Champions lainnya, mencetak gol dalam kemenangan Barcelona di tahun 2009 dan 2011.

Bahkan, penyerang berpostur 5 kaki 7 inci ini menghitung gol sundulannya melawan Manchester United pada tahun 2009 sebagai salah satu gol favorit dalam kariernya.

Berbicara kepada Four Four Two pada tahun 2017, Lionel Messi mengatakan, "Sulit untuk membayangkan bahwa saya akan memiliki kesempatan untuk mencetak gol sundulan dengan pemain belakang seperti [Rio] Ferdinand di dekat saya, tetapi saya melihat bahwa tidak ada yang menandai saya dan bola turun sehingga saya bisa melepaskan tembakan."

"Ketika bola yang dilepaskan oleh Xavi berada di kotak penalti, saya sudah bisa melihat diri saya mencetak gol dan bersyukur kepada Tuhan bahwa itu terjadi."

"Gol itu sangat penting dalam segala hal: untuk tim, untuk cara final itu dimainkan, dan untuk saya. Itu salah satu gol favorit saya."

"Setelah melewati kekecewaan karena absen di final 2006 karena cedera, sangat istimewa bisa bermain di final ini dan mencetak gol. Ini melengkapi musim di mana kami memenangkan segalanya."