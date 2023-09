Messi dan Haaland Bersaing di The Best FIFA Awards, Daftar Pemain Nominasi Penghargaan The Best FIFA

Tangkapan layar FIFA.COM

THE BEST FIFA- FIFA mengumumkan daftar nama pemain yang akan meraih penghargaan pemain terbaik atau The Best FIFA, Kamis (14/9/2023). Dalam daftar pemain yang masuk nominasi peraih penghargaan The Best FIFA itu ada nama Lionel Messi, Erling Haaland, dan Kylian Mbappe.