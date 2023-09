Jadwal Siaran Langsung Bola Malam Ini: Derbi Suramadu, Liga Italia, Liga Inggris hingga Live SCTV

TRIBUNNEWS.COM - Jadwal bola malam ini menyuguhkan laga menarik dari Liga 1 2023/2024, Liga Inggris, Liga Italia hingga Liga Spanyol, Minggu (17/9/2023) hingga Senin (18/9/2023) dini hari WIB.

Siaran langsung pertandingan Liga 1, Liga Inggris, Liga Italia hingga Liga Jerman live di Indosiar, SCTV, hingga dapat diakses via platform live streaming Vidio.com dan Vision+.

Dari lanjutan laga Liga 1 pekan ke-12 menyuguhkan tiga pertandingan bergengsi, meliputi Derbi Suramadu antara Madura United vs Persebaya Surabaya, Borneo FC vs PSS Sleman dan Persik Kediri vs Persija Jakarta.

Kemudian dari Liga Inggris dua tim London, Arsenal dan Chelsea dijadwalkan melakoni laga tandang pada pekan ke-5.

Jika Chelsea harus bertandang ke Vitality Stadium menantang Bournemouth, Arsenal akan berjibaku melawan tim sekota Liverpool, Everton di Goodison Park Stadium.

Selain itu, liga top Eropa lainnya seperti Bundesliga, LaLiga hingga Ligue 1 juga akan menyuguhkan rangkaian pertandingan menarik.

Jadwal Bola Malam Ini

Liga 1

Minggu, 17 September

15.00 WIB - Madura United vs Persebaya Surabaya (Indosiar, Vidio)

19.00 WIB - Borneo FC vs PSS (Vidio)

19.00 WIB - Persik vs Persija (Indosiar, Vidio)

Liga 2

Minggu, 17 September

13.00 WIB - Persewar Waropen vs Persiba Balikpapan

15.00 WIB - Kalteng Putra vs PSBS Biak Numfor

15.00 WIB - Nusantara vs Bekasi City

15.00 WIB - Persekat Tegal vs Deltras Sidoarjo (Vidio)

15.00 WIB - PSIM Yogyakarta vs PSKC Cimahi (Vidio)

15.30 WIB - PSDS Deli Serdang vs PSPS Riau

20.30 WIB - Persiraja Aceh vs Sriwijaya FC

Para pemain Arsenal merayakan gol kedua mereka saat pertandingan sepak bola Liga Premier Inggris antara Arsenal dan Fulham di Stadion Emirates di London pada 26 Agustus 2023. (HENRY NICHOLLS / AFP)

Liga Inggris