Jadwal Pertandingan Liga Champions Pekan Ini dari Milan vs Newcastle hingga Real Sociedad vs Inter

Penyerang AC Milan Christian Pulisic dari AS (kanan) merayakan gol bersama rekan satu timnya setelah mencetak gol dalam pertandingan sepak bola Serie A Italia AC Milan vs Torino pada 26 Agustus 2023 di “Stadion San Siro” di Milan.

TRIBUNNEWS.COM- Babak fase grup Liga Champions musim 2023-2024 akan mulai kembali bergulir pada pekan ini.

Pertandingan antara AC Milan melawan Newcastle di grup F menjadi laga pertama fase grup Liga Champions pekan ini.

Pertandingan antara AC Milan melawan Newcastle di grup F akan digelar di San Siro pada Selasa (19/9) mulai pukul 23:45 WIB.

Bersamaan waktunya dengan laga antara Young Boys vs RB Leipzig di Stadion Wankdorf, Bern Swiss.

Setelah itu akan ada 6 pertandingan Liga Champions lainnya lagi yang digelar serempak pada Rabu (20/9) pada pukul 02:00 WIB.

Di antaranya laga antara Feyenoord vs Celtic, Lazio vs Atlético Madrid, PSG vs Borussia Dortmund, Manchester City vs Red Star Belgrade, Barcelona vs Antwerp, dan Shakhtar Donetsk vs Porto.

Pada Rabu (20/9) pukul 21:30 akan digelar Lille vs Olimpija kemudian pada pukul 23:45 digelar laga Galatasaray vs København yang bersamaan dengan pertandingan antara Real Madrid vs Union Berlin.

Ada enam pertandingan Liga Champions lainnya yang digelar Kamis (21/9) mulai pukul 02:00 WIB yaitu pertandingan antara Bayern München vs Manchester United, Sevilla vs Lens, Arsenal vs PSV, Sporting Braga vs Napoli, Benfica vs Salzburg, dan Real Sociedad vs Inter Milan.

Jadwal Liga Champions Pekan Ini

Selasa (19/9) dan Rabu (20/9)



23:45 Milan vs Newcastle United

23:45 Young Boys vs RB Leipzig

2:00 Feyenoord vs Celtic

2:00 Lazio vs Atlético Madrid

2:00 PSG vs Borussia Dortmund