OPPO Reno6 Series 5G Dukung Creative Youth Culture di Indonesia dalam Fotografi, Gaming dan Musik

TRIBUNNEWS.COM - OPPO senantiasa menjadi bagian dari gaya hidup generasi muda yang dinamis, ekspresif dan kreatif. OPPO melalui OPPO Reno6 Series 5G memberikan dukungan terhadap creative youth culture di Indonesia terutama dalam hal fotografi, gaming dan musik.

Menjelang peluncuran OPPO Reno6 Series 5G, OPPO melakukan banyak hal untuk menjangkau generasi muda, terutama generasi Z, melalui kampanye Forgotten Emotions di platform digital, OPPO Renovators, dan kolaborasi dengan komunitas e-sports terbesar di Indonesia.

Chief Creative Officer OPPO Indonesia, Patrick Owen, mengatakan “Creative Youth Culture sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perubahan zaman. Cara anak muda menjalani hidup lengkap dengan segala minat, gaya, perilaku, musik, kosakata, fashion, pilihan olahraga hingga nilai-nilai yang dianut, telah memengaruhi segala lini kehidupan. Kita telah melihat banyak perubahan dunia yang dilakukan oleh Creative Youth Culture seperti bagaimana fotografi “berbicara” dan mengubah dunia seperti dalam foto “A Man on The Moon” Neil Armstrong, NASA, tahun 1969. Gaming, tidak ada yang pernah membayangkan bagaimana gaming dapat mengangkat Indonesia ke kanch internasional. Kini esport menjadi industri yang berkembang luar biasa. Musik, sebagai bahasa universal, sudah pasti mewakili industri kreatif yang terus berkembang. Untuk itu, OPPO terdepan dalam memberikan dukungan bagi generasi muda dalam menciptakan Creative Youth Culture.”

OPPO melalui OPPO Reno6 Series 5G mendukung Creative Youth Culture melalui:

Fotografi dan Videografi

OPPO Reno6 Series menginisiasi kompetisi foto, OPPO Renovators - Emerging Artists Project Indonesia 2021. Untuk itu, OPPO melalui OPPO Reno6 Series 5G berkolaborasi dengan enam Prodigy yang merupakan individu berbakat dalam industri mode, fotografi, videografi, dan desain grafis yaitu Anton Ismael - fotografer profesional, Gema Semesta – graphic designer dan ilustrator, Liko Sukhoy – visual brand designer, Sonia Eryka – content creator dan fotografer fashion, Fandy Susanto – Table Six graphic designer, dan Vicky Tanzil – fotografer profesional. Dengan para Prodigy, OPPO Reno6 Series 5G menginisiasi aktivasi Forgotten Emotions.

“Saya sangat mengapresiasi OPPO Reno6 Series 5G, melalui kompetisi OPPO Renovators, yang ingin menghidupkan ‘Forgotten Emotion’ yaitu kumpulan emosi-emosi manusia yang saat ini tertahan atau terlupakan karena dampak pandemi, dengan mengajak generasi muda berekspresi dan berkreasi melalui media fotografi. OPPO Renovators merupakan platform untuk memotivasi kreator muda mengombinasikan kemampuan berekspresi dan fitur canggih dalam menghadirkan karya seni berkelas,” tutur Anton Ismael, Reno Prodigy dan Penggagas komunitas foto Kelas Pagi.

Dari sisi produk, OPPO Reno6 Series 5G percaya diri dengan fitur unggulan yang memberi nilai lebih terhadap fotografi dan videografi yaitu Bokeh Flare Portrait Video, AI Highlight Video dan AI Pallete. Keunggulan Bokeh Flare Portrait Video yang dapat dilakukan dengan kamera depan dan kamera belakang, menggunakan algoritma AI yang dimiliki oleh OPPO untuk menciptakan efek titik cahaya bokeh yang indah pada latar belakang dalam hasil video yang sinematik berkualitas profesional

Gaming

OPPO Reno6 Series 5G menjangkau anak muda melalui kerjasama dengan Bigetron esport. Selain fitur Quick Startup dan Game Focus Mode, OPPO Reno6 5G didukung oleh refresh rate yang cepat 90 Hz dan Touch Sampling Rate hingga 180 Hz. Sementara OPPO Reno6 Pro 5G memiliki RAM 12GB yang luar biasa untuk pengalaman gaming yang lag-free dengan Qualcomm® SnapdragonTM 870. It will surely gives you the lightning-fast 5G speeds.

OPPO memberikan support untuk lintas kreatif di Indonesia juga tak pernah surut. Terbaru, OPPO melalui gadget unggulan OPPO Reno6 5G dan OPPO Reno6 Pro 5G ini juga sangat mendukung industri virtual gaming dan eSports di tanah air. Hal inilah salah satu alasan OPPO Reno6 Series 5G menanamkan teknologi canggih berupa mulai dari performa spesifikasi tinggi hingga fitur canggih untuk berikan pengalaman gaming imersif yang lancar, nyaman dan tanpa gangguan

“Bigetron dan OPPO Reno6 Series memiliki visi yang sama yaitu untuk meningkatkan industri esports di Indonesia. OPPO Reno6 Series 5G menyediakan fitur-fitur yang mendukung pemain esports semakin berprestasi antara lain unggulan seperti ketahanan baterai, performa chipset dengan kapasitas besar, fitur pendingin, Quick Startup, Game Focus Mode, dan masih banyak lagi. Kami berharap kolaborasi ini mampu menghasilkan pemain esports yang unggul di kelas nasional maupun internasional,” tambah Edwin Chia, CEO dan Founder Bigetron Esports.

Musik

Konser musik merupakan program rutin yang dilakukan OPPO, peluncuran OPPO Reno6 Series 5G dalam konser music OPPO Reno6 Pro Fest mengusung konsep kombinasi film dan musik serta bertaburan bintang muda berbakat masa kini. Kali ini OPPO Reno6 Pro Fest dibintangi oleh Arifin Putra, Daniel Mananta, Marcell Siahaan, Nikita Willy, Tara Basro serta dan penampilan khusus dari pemusik muda inspiratif seperti Dere, Diskoria, Rendy Pandugo dan Yura Yunita.

“Agar sejalan dengan semangat kreatifitas anak muda dan kampanye Forgotten Emotion, info mengenai OPPO Reno6 Pro Fest, juga kami sampaikan secara digital dalam bentuk tas, lift dan transportasi. Penempatan di items-items ini mewakili Forgotten Emotions seperti merindukan gaya saat bersosialisasi (tas), mewakili kerinduan kedekatan dengan orang-orang tercinta (lift), dan di kerinduan terhadap perasaan hidup melalui konektifitas dan berpindah dari satu tempat ke tempat lain (transportasi). OPPO Reno6 Series 5G optimis keunggulan produk dan 3 pilar tadi akan fokus pada pengembangan creative youth culture di Indonesia,” tutup Patric.

OPPO Reno6 5G dibanderol dengan harga Rp 7.999.000 dan OPPO Reno6 Pro 5G dengan harga Rp 10.999.000. Keduanya tersedia di OPPO Gallery, OPPO Store, e-commerce terkemuka termasuk Akulaku, Blibli, JD.ID, Lazada, Shopee dan Tokopedia.

Dapatkan gratis OPPO Band dan cashback sebesar Rp 100.000 untuk Portrait Lighting Protective Case di setiap pembelian OPPO Reno6 5G, dapatkan juga gratis OPPO Enco Air untuk pembelian OPPO Reno6 Pro 5G pada periode Pre-order tanggal 19-27 Agustus 2021.

Segera dapatkan pengalaman dari kecanggihan fitur unggulan dari OPPO Reno6 5G dan OPPO Reno6 Pro 5G sekarang juga. Untuk informasi lebih lanjut, bisa kamu temukan di sini.