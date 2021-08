Punya Aktivitas Segudang? Spesifikasi Smartphone Ini yang Kamu Butuhin!

TRIBUNNEWS.COM - Jumlah pengguna smartphone di Indonesia kian meningkat. Berdasarkan data Statista Juli 2020 lalu, angka pengguna smartphone di Indonesia diproyeksikan terus bertambah di tahun mendatang. Bahkan, Statista meramalkan, pada 2025 mendatang pengguna smartphone tembus sampai 89% dari populasi.

Ditambah lagi, berubahnya kebiasaan selama pandemi membuat beragam aktivitas kini lebih banyak dilakukan secara digital. Hal ini tentunya perlu didukung dengan kehadiran smartphone yang memiliki kualitas memadai serta all in one solution.

Untungnya, di tengah pandemi yang menuntut aktivitas dilakukan serba mobile, OPPO menghadirkan OPPO Reno6 5G dan OPPO Reno6 Pro 5G. Dua smartphone tersebut memiliki fitur unggulan yang dapat menunjang rutinitas sehari-hari.

Jagoan multitasking

OPPO Reno6 5G. (OPPO Indonesia)

Kamu kerap kali menggunakan smartphone untuk berbagai aktivitas dalam satu waktu. Misalnya saja, untuk chatting sambil video conference atau nonton film, main game sambil buka medsos, hingga mendengarkan lagu sambil browsing materi kuliah.

Dengan begitu, kamu memerlukan smartphone yang dirancang dengan teknologi modern yang bisa membuat ponsel pintar menjadi all in one solution untuk multitasking, seperti OPPO Reno6 5G & OPPO Reno6 Pro 5G.

Hal tersebut dapat dibuktikan dari “jeroan” OPPO Reno6 5G & OPPO Reno6 Pro 5G yang memiliki teknologi mumpuni untuk membantu menunjang berbagai kegiatan.

OPPO Reno6 5G memiliki jeroan chipset MediaTek Dimensity 900 berkapasitas RAM 8 GB dan ROM 128 GB. Selain memiliki chipset yang ciamik, smartphone ini juga didukung kapasitas baterai sebesar 4300 mAH 65W SupeVOOC 2.0 yang mampu mengisi daya 100% hanya dalam 28 menit saja.

Sementara itu, OPPO Reno6 Pro 5G dimotori dengan Snapdragon 870 5G berkapasitas RAM 12 GB dan ROM 256 GB. Untuk baterai, seri ini memiliki daya penyimpanan yang lebih besar yakni 4500 mAH 65W SuperVOOC 2.0 dengan kecepatan pengisian hanya 31 menit saja untuk mencapai 100%.

Dengan chipset dan baterai yang super canggih, lakukan berbagai aktivitas sekaligus tanpa takut lemot! Selain itu, kamu juga bisa multitasking lebih lancar dan efisien tanpa harus sering nge-charge.

Mendukung urusan profesional

Mengambil gambar dengan OPPO Reno6 5G. (OPPO Indonesia)

Zaman sekarang, smartphone menjadi perangkat wajib untuk mendukung aktivitas pekerjaan. Mulai dari mengirim email, video conference, sampai bikin konten kreatif untuk ranah profesional.

Terlebih, di era serba digital seperti sekarang, membuat konten kreatif seperti video dan foto juga telah menjadi bagian dari ranah profesi yang menghasilkan cuan.

Untuk mendukung kreativitas membuat konten, OPPO Reno6 5G dan OPPO Reno6 Pro 5G memiliki fitur fotografi dan videografi yang memadai.

Kedua smartphone tersebut memiliki kamera AI canggih yang memungkinkan para pengguna menghasilkan konten visual dengan kualitas professional.

Secara spesifikasi, OPPO Reno6 5G dibekali dengan 64MP AI Triple Camera pada bagian belakang dan 32MP Selfie Camera pada bagian depan.

Sementara itu, OPPO Reno6 Pro 5G memiliki 50MP Al Quad Camera pada bagian belakang dan 32MP Selfie Camera pada bagian depan yang diperkuat oleh sensor Sony IMX766.

Untuk pembuatan video, dua seri ini telah didukung dengan cinematic bokeh effect yang bisa membuat konten visual menjadi lebih berkelas.

Selain itu, ada pula fitur Bokeh Flare Effects yang bisa digunakan melalui kamera belakang dan depan. Fitur ini juga bisa menunjukkan sumber cahaya secara nyata di bagian belakang subjek dan menciptakan titik cahaya bokeh pada berbagai kedalaman.

Belum cukup dengan itu, kedua seri ini juga memiliki AI Highlight Video yang dapat memudahkan para pengguna dalam membuat video pada cahaya siang atau malam hari.

Tak ketinggalan, OPPO Reno6 5G dan OPPO Reno6 Pro 5G juga memiliki fitur Potrait Beautification yang dapat membuat potret wajah jadi lebih memesona, dilengkapi dengan 8 filter yang bisa membuat kulit lebih halus, wajah tirus, mata lebih besar, dan lainnya.

Aktivitas hiburan makin pol

Ilustrasi. (Istimewa)

Kualitas layar smartphone dan sinyal 4G yang kurang stabil tentu akan sangat mengganggu kegemaranmu streaming film atau main game online.

Untungnya, kendala tersebut tidak akan ditemui di OPPO Reno6 5G dan OPPO Reno6 Pro 5G. Kedua smartphone ini telah dipersenjatai 5G yang bisa membuat jaringan internet lebih stabil dan cepat.

Layarnya pun juga dilengkapi oleh AMOLED 6,4 inci dengan 90 Hz refresh rate dan 180Hz touch sampling rate lebih tajam untuk seri OPPO Reno6 5G.

Sementara itu, OPPO Reno6 Pro 5G hadir dengan layar 3D curved display 6,5 inci, 90Hz refresh rate dan 180Hz touch yang bisa menambah kesan elegan. Tak hanya itu, sertifikasi HDR10+ yang dimilikinya menawarkan tampilan visual yang lebih jelas, tajam, dan berkelas.

Belum cukup hanya menghadirkan beragam keunggulan dari dua series tersebut, OPPO juga mengajak para penggunanya untuk berekspresi melalui karya visual melalui OPPO Renovators.

Menjelang peluncuran OPPO Reno6 Series 5G, OPPO melakukan banyak hal untuk menjangkau generasi muda, terutama generasi Z, salah satunya melalui kompetisi foto tingkat nasional OPPO Renovators.

OPPO Renovators adalah kompetisi foto tingkat nasional yang menggandeng 6 figur profesional dari industri seni kreatif sebagai Reno Prodigy dan mengangkat tema ‘Forgotten Emotion’ untuk menunjukkan kemampuan OPPO Reno6 Series 5G menangkap beragam emosi dalam format portrait.

OPPO melalui OPPO Reno6 Series 5G berkolaborasi dengan enam Prodigy, yakni Anton Ismael, fotografer profesional; Gema Semesta, graphic designer dan ilustrator; Liko Sukhoy, visual brand designer, Sonia Eryka, content creator dan fotografer fashion, Fandy Susanto, Table Six graphic designer, dan Vicky Tanzil, fotografer profesional.

Nikmati beragam spesifikasi dan fitur canggih untuk mendukung segala aktivitas dari rumah. Dapatkan OPPO Reno6 5G dan OPPO Reno6 Pro 5G sekarang juga. Kamu hanya perlu merogoh kocek sebesar Rp 7.999.000 juta untuk OPPO Reno6 5G dan Rp 10.999.000 untuk OPPO Reno6 Pro 5G.

Kedua series tersebut juga bisa kamu dapatkan di OPPO Gallery, OPPO Store, serta e-commerce ternama seperti Akulaku, Blibli, JD.ID, Lazada, Shopee dan Tokopedia.

Penulis: Dea Duta Aulia/Editor: Bardjan