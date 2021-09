Pemerintah Berperan Menciptakan Akses untuk Pelatihan dan Pengembangan Skill Teknologi Informasi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pandemi COVID-19 telah membawa dampak besar terhadap kehidupan di berbagai lini sehingga mendorong semua orang beraktivitas, berinteraksi, dan bermigrasi ke ruang digital.

Urgensi transformasi digital pada perusahaan atau bisnis di semakin disadari dan tinggi seiring adanya perubahan customer behaviour dalam adopsi teknologi terkini.

"Peran pemerintah menjadi sangat penting untuk menciptakan akses yang mudah ke pelatihan-pelatihan dan pengembangan skill IT agar SDM kita terus berkembang dan tetap bisa bersaing di era selanjutnya," kata praktisi di bidang IT, Fransiskus Alvin dalam keterangannya, Minggu (5/9/2021).

Selain itu, kata CEO PT Course-Net ini yang terpenting juga memperhatikan kurikulum pendidikan yang dan sudah seharusnya pelajaran mengenai IT diberikan sedini mungkin.

"Apalagi dalam hal IT, Indonesia memang terlambat sekitar 10 -20 tahun dari negara luar dan seiring kondisi saat ini," katanya.

Fakta di atas menjadi visi dari Course-Net Indonesia untuk menghadirkan solusi SDM itu melalui kerjasama dengan Program Kartu Prakerja sehingga masyarakat bisa menggunakan budget pelatihan dari pemerintah.

"Tentunya ini akan sangat membantu dan mempercepat program digitalisasi Indonesia," kata Alvin.

Alvin menyampaikan bahwa modul pelatihan juga berasal dari para praktisi diberbagai bidang.

“Modul pelatihan kami merupakan hasil rangkuman pengalaman praktisi di berbagai bidang, sehingga apa yang Anda dapatkan, bisa dipraktekkan di dunia kerja.

Seluruh Coach di Course-Net adalah praktisi yang berpengalaman, mempunyai sertifikasi Internasional hingga prestasi tingkat dunia.” Lanjutnya.

Saat ini, Course-Net Indonesia merupakan Lembaga pelatihan IT yang telah terbukti menghasilkan lebih 30.000 lulusan dari seluruh Indonesia bahkan luar negeri yang telah memenangkan 2 penghargaan internasional, EC-Council Global Award, Atlanta, USA dan The Most Impactful IT Coaching Company.

"Seluruh materi yang ada di Course-Net, berdasarkan pengalaman dari coach, studi kasus dilapangan, hingga masalah yang sering dihadapi didunia kerja.

Itulah yang membuat Course-net dipercaya mendapatkan penghargaan internasional karena materinya bukan hanya teori," katanya.

Dikutip dari prakerja.course-net.com, Jutaan penerima kartu prakerja akan bisa mengikuti pelatihan online coding, data, digital marketing hingga cyber security yang sesuai dengan keadaan dilapangan pekerjaan sekarang ini.

Saat ini pelatihan Prakerja Course-Net bisa diakses di Digital Platform Tokopedia, Bukalapak, Pijar Mahir, Pintaria, Maubelajarapa dan Sekolahmu.