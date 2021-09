OY! Indonesia Raih Pendanaan Seri A Rp 443 Miliar,  Dipimpin SoftBank Ventures Asia

Laporan Wartawan Tribunnews.com Eko Sutriyanto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - OY! Indonesia memperoleh pendanaan seri A di kuartal kedua 2021 yang dipimpin oleh SoftBank Ventures Asia (SBVA), dengan total suntikan dana sebesar 30 juta dolar AS atau setara dengan Rp 443,2 miliar (nilai tukar Rp14.400 per dolar AS).

Sejak memulai operasinya pada tahun 2018, OY! Indonesia telah berkembang pesat dengan memungkinkan bisnis dari berbagai skala untuk dapat mengirim dan menerima uang baik secara digital (cashless) maupun offline (cash), dimana hal tersebut dapat memberikan kemudahan yang belum pernah ada sebelumnya kepada customer dalam melakukan berbagai transaksi keuangan.

CEO OY! Indonesia Jesayas Ferdinandus mengatakan, antusias dalam menyambut pertumbuhan yang luar biasa dengan total valuasi lebih dari 100 juta dolar AS atau setara dengan Rp 1,4 triliun sehingga dapat menempatkan OY! Indonesia sebagai startup yang sukses menyandang predikat Centaur.

"Dukungan dari berbagai investor seperti SoftBank Ventures Asia, MDI, Pavilion Capital, AC Venture, CCV, Wavemaker, PT SAT, Saison Capital Pte. Ltd., Orion Advisors (DST Founders) siap membawa OY! Indonesia ke fase pertumbuhan berikutnya dan memperluas bisnisnya di Indonesia,” kata Jesayas Ferdinandus, CEO OY! Indonesia dalam keterangannya, Kamis (23/9/2021).

Dikatakannya, ia percaya bahwa pertumbuhan ini harus dilandaskan oleh komitmen dalam mewujudkan visi OY! Indonesia sebagai penyedia infrastruktur agregator money movement terbaik dan terlengkap di Indonesia.

Melalui transformasi dan ekspansi yang berkelanjutan, OY! Indonesia juga memperkuat layanannya sebagai money movement yang memfasilitasi semua proses keuangan, mulai dari kebutuhan sehari-hari individu hingga kebutuhan bisnis di antara beberapa institusi, mulai dari berbagai bank komersial, bank digital, P2P Lending, e-money, dan perusahaan fintech lainnya.

OY! Indonesia berkontribusi melalui perannya sebagai penghubung terintegrasi antara berbagai lembaga keuangan dan konsumen individu, serta bisnis melalui penyediaan produk keuangan yang mendorong efisiensi dalam transaksi keuangan.

Konsumen individu sekarang dapat menghemat waktu dan biaya transaksi; sedangkan pelaku usaha tidak perlu khawatir dengan transaksi keuangan dengan nasabah, melainkan fokus pada aspek lain untuk mendukung pengembangan usaha mereka.

Selama dua tahun perjalanan pengembangan bisnis ini, OY! Indonesia memperkuat ekspansi bisnisnya melalui pendanaan dari berbagai investor ternama, antara lain Temasek, MDI Ventures (Telkom Indonesia), AC Ventures, Saison Capital Pte. Ltd., Alternate Ventures, PT SAT, dan beberapa investor yang berkontribusi dalam membantu operasional bisnis.

“Kami percaya bahwa money movement tidak hanya mewakili peluang pasar yang besar tetapi juga meningkatkan inklusi keuangan di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, kami mengapresiasi inisiatif yang telah dibangun oleh OY! Indonesia, melalui infrastruktur keuangan di berbagai metode pembayaran online dan offline.” kata Cindy Jin, Partner, SoftBank Ventures Asia.

Dengan dukungan fitur-fitur yang canggih, OY! Indonesia akan memberikan pengalaman bertransaksi yang lebih mudah, aman, dan nyaman. Sampai saat ini, OY! Indonesia sudah memiliki satu juta pengguna aktif yang tercatat berdasarkan penggunaan aplikasi mobile.