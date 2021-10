Temasek Pimpin Investasi 550 Juta Dolar AS di Perusahaan Keamanan Siber Orca Security

Orca Security, perusahaan keamanan cloud yang berkantor pusat di Los Angeles, Amerika Serikat (AS) telah mengumumkan penutupan putaran investasi Seri C yang diperpanjang senilai 550 juta dolar AS yang dipimpin oleh Temasek

Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, LOS ANGELES - Orca Security, perusahaan keamanan cloud yang berkantor pusat di Los Angeles, Amerika Serikat (AS) telah mengumumkan penutupan putaran investasi Seri C yang diperpanjang senilai 550 juta dolar AS yang dipimpin oleh Temasek, raksasa investasi yang dimiliki oleh pemerintah Singapura.

Saat ini, Orca Security pun bernilai 1,8 miliar dolar AS.

Dikutip dari laman kr-asia.com, Rabu (6/10/2021), perusahaan tersebut akan memanfaatkan modal baru ini untuk mempercepat penyebaran globalnya dan memperdalam jangkauan pasarnya di Asia Pasifik.

CEO sekaligus salah satu Pendiri Orca Security, Avi Shua pun menyampaikan rencana yang akan dilakukan perusahaan itu dalam waktu dekat.

"Orca Security berencana untuk memiliki lebih dari 20 karyawan di wilayah APAC (Asia Pasifik) pada akhir tahun 2021," kata Shua.

Perusahaan asal Israel ini menyelesaikan putaran pendanaan Seri C senilai 210 juta dolar AS pada Maret lalu, dipimpin oleh CapitalG, Alphabet dan Redpoint Ventures.

"Pada putaran awal 210 juta dolar AS membawa penilaian perusahaan menjadi lebih dari 1 miliar dolar AS, dan putaran terakhir meningkatkan penilaian sebesar 50 persen menjadi 1,8 miliar dolar AS," jelas Shua.

Dikutip dari laman Techcrunch, Temasek kini memimpin putaran investasi tersebut dan bergabung dengan investor strategis SAIC dan Splunk Ventures.

Sementara putaran awal investasi Seri C dipimpin oleh CapitalG, termasuk Redpoint Ventures, GGV, ICONIQ Capital, Lone Pine Capital, Stripes, Adams Street Partners, Willoughby Capital, dan Harmony Partners.