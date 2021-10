ITDC NU dan TBIG Kerja Sama Penyelenggaraan TIK di The Nusa Dua

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT ITDC Nusantara Utilitas (ITDC NU) bekerja sama dengan Tower Bersama Group (TBIG) terkait penyediaan, pengembangan dan penyelenggaraan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di kawasan The Nusa Dua, Bali.

Direktur Pengembangan Bisnis ITDC Ema Widiastuti mengatakan, kerja sama ini bertujuan untuk mengintegrasikan layanan TIK di kawasan The Nusa Dua untukmeningkatkan pelayanan teknologi informasi, dan komunikasi bagi pelaku usaha di The Nusa Dua, serta mewujudkan visi The Nusa Dua sebagai smart resort.

"Kelengkapan di bidang TIK ini akan dapat membantu kesuksesan penyelenggaraan event-event besar yang akan berlangsung di The Nusa Dua," kata Ema dalam keterangannya, Kamis (14/10/2021).

Direktur TBIG Budianto Purwahjo mengatakan, kerja sama pengembangan neutral infrastruktur dan layanan TIK, diharapkan memberikan kemudahan akses dalam kemudahan komunikasi.

"Neutral infrastruktur dan layanan TIK akan melengkapi layanan utilitas di dalam kawasan The Nusa Dua yang telah dikelola oleh ITDC NU selama ini," tuturnya.

Kerja sama ini juga ditandai dengan ground breaking pembangunan neutral infrastruktur TIK berlokasi di Common Area kawasan The Nusa Dua.

Nantinya neutral infrastruktur TIK akan dikelola ITDC NU dan TBIG untuk memberikan layanan telekomunikasi, layanan internet, telepon, TV, aplikasi beserta layanan lainnya kepada Operator Telekomunikasi, Internet Service Provider (ISP), tenant, dan publik di kawasan The Nusa Dua.