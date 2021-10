vivo Y33s Dukung Produktivitas dan Segala Kegiatan Hiburan Konsumen

TRIBUNNEWS.COM - vivo Indonesia baru saja meluncurkan smartphone Y-Series terbarunya, yaitu vivo Y33s. Hadir dengan harga terjangkau Rp 3.399.000, vivo menawarkan vivo Y33s sebagai pilihan terbaik dikelasnya untuk produktivitas dan hiburan konsumen lebih berharga hanya dalam satu genggaman.

"Saat ini kebutuhan akan sebuah smartphone berkembang bukan hanya sebagai alat bantu komunikasi, tetapi juga sebagai partner yang dapat diandalkan dalam segala aktivitas mulai bekerja, sekolah hingga kebutuhan hiburan. vivo berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan menghadirkan vivo Y33s yang membawa spesifikasi tinggi dan tentunya dengan harga yang terjangkau,” ujar Edy Kusuma, Senior Brand Director vivo Indonesia.

Tidak dapat dipungkiri, saat ini perkembangan teknologi smartphone selalu menampilkan inovasi-inovasi terbaru. vivo sebagai perusahaan teknologi yang berorientasi kepada konsumen selalu menghadirkan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Indonesia. Begitupun dengan vivo Y33s, Y-Series terbaru dari vivo ini dilengkapi dengan dukungan memori RAM dan ROM yang besar, baterai yang tahan seharian dan pengisian daya yang cepat, hingga didukung dengan prosesor yang canggih.

vivo Y33s. (vivo)

Besarnya ukuran RAM dalam sebuah smartphone akan berpengaruh pada kecepatan kinerja smartphone. Semakin besar ukuran RAM maka akan semakin mempermudah kegiatan multitasking. vivo Y33s membawa fitur flagship unggulan dari vivo yaitu 8GB+4GB Extended RAM, fitur ini mampu memperluas RAM pada smartphone dengan mengambil memori ROM yang idle hingga 4GB dan menjadikan RAM tambahan hingga 12GB. Fitur ini tentu sangat berguna bagi konsumen yang menggunakan smartphone untuk mendukung kegiatan seperti sekolah online, bekerja, maupun untuk kebutuhan hiburan saja.

Di sisi lain, vivo menyematkan kapasitas memori internal 128GB ROM yang dapat diperluas menggunakan memori eksternal hingga 1TB. Kapasitas memori ROM yang besar ini dapat konsumen maksimalkan untuk menyimpan banyak foto, video, dokumen ataupun aplikasi yang biasanya hadir dengan ukuran data yang sangat besar.

vivo Y33s ditenagai oleh chipset Helio G80 Gaming Processor. Prosesor pada vivo Y33s hadir dengan HyperGame Technology untuk memaksimalkan management CPU dan GPU yang lebih dinamis demi performa gaming yang lancar. Dilengkapi juga dengan fitur Multi Turbo 5.0 yang menghadirkan performa lebih cepat dan efisien dengan dipadukan dengan fitur Ultra Game Mode yang telah ditingkatkan untuk memberikan sensasi gaming yang lebih nyaman dengan berbagai macam fitur seperti 4D Game Vibration, Game Picture-in-Picture, Do Not Disturb, and Esports Mode. Semua fitur tersebut disempurnakan dengan Cooling System pada vivo Y33s sehingga meskipun smartphone ini sedang bekerja dengan keras, namun suhu dalam smartphone tetap stabil.

vivo Y33s. (vivo)

vivo juga pastinya selalu memberikan smartphone terbaik guna mendukung produktivitas. Oleh karena itu, vivo Y33s sudah dilengkapi dengan kapasitas baterai besar 5000mAh yang dapat menemani aktivitas konsumen sepanjang hari dan juga dilengkapi dengan pengisian baterai cepat dengan 18W FastCharge dan fitur vivo Energy Guardian (VEG) untuk efisiensi energi pada baterai.

“Kamipun memahami akan kebutuhan masyarakat terhadap smartphone dengan spesifikasi tinggi dan harga yang terjangkau. Besar harapan kami berkat kehadiran vivo Y33s dengan fitur dan spesifikasi canggihnya dapat menjadi opsi smartphone yang mampu menemani segala aktivitas konsumen kami” lanjut Edy.

Info Penjualan vivo Y33s dan Paket Benefit

vivo Y33s. (vivo)

Bagi konsumen yang ingin mendapatkan smartphone ini, vivo Y33s ditawarkan dengan harga Rp 3.399.000. Mulai dari tanggal 11 Oktober 2021, konsumen sudah bisa mendapatkan smartphone ini secara eksklusif di Erafone sebagai mitra retail resmi vivo. Setiap pembelian vivo Y33s di Erafone pada periode 11-21 Oktober 2021, konsumen bisa memperoleh voucher Eraclub senilai Rp 200.000 dan hadiah tambahan senilai hingga Rp 300.000. Selain itu, setiap pembelian vivo Y33s, konsumen mendapatkan paket bundling kartu Indosat dengan benefit kuota hingga 252GB setahun hanya cukup dengan mengisi pulsa sebesar Rp 60.000 per bulan. Syarat dan ketentuan berlaku.

Lebih lagi, konsumen bisa mengikuti program Early Buy pada e-commerce partner Shopee. Setiap pembelian smartphone ini, konsumen bisa memperoleh Baseus Vacuum Cleaner, 30 hari JOOX VIP Premium subscription, serta voucher diskon langganan Vidio. Sebagai tambahan setiap pembelian di Shopee, konsumen juga bisa mendapatkan cashback koin Shopee paylater dan promosi angsuran Bank. Syarat dan ketentuan berlaku.