Nilai Orang Indonesia Menyukai Musik, Oraimo Pasarkan 3 Produk Aksesoris Audio Terbaru

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Bidik pengguna smartphone, merk aksesoris ponsel Oraimo merilis 3 produk aksesoris audio baru yakni TWS, Speaker dan Headphone.

Untuk speaker, Oraimo memperkenalkan SoundFlow OBS-72D yang memiliki pengalaman imersif 360 derajat dan colorful LED Light pertamanya,

Speaker ini mempunyai fitur 360 Degree Colourful LED Light yang memungkinkan mendengarkan audio dengan pengalaman imersif 360 derajat dan colorful LED Light.

Speaker dengan model terbaru ini menampilkan desain seperti kristal yang indah, akustiknya adalah Barva dan menghadirkan triple bass.

Speakler ini memiliki kualitas suara HiFi, desain yang cantik, dapat disambungkan dengan TWS dan alas silikon anti slip.

Tak hanya itu, perangkat ini memiliki cahaya lampu LED yang bereaksi menyesuaikan dengan musik, konektivitas BT5.0 yang stabil dan dapat digunakan saat mengisi daya.

Baca juga: Kata Satgas Covid-19 Tentang Penyelenggaraan Konser Musik

Tracy Qi, Country Manager Oraimo Indonesia mengatakan, efek suara dari speaker SoundFlow OBS-72D terletak di dasar perangkat, berbeda dari speaker pada umumnya yang menghadap langsung ke arah pendengar.

"Perbedaan tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Oraimo untuk menemukan cara agar pengguna dapat memiliki pengalaman mendengarkan terbaik meskipun ada perbedaan seperti yang disebutkan sebelumnya.

“Kami berusaha untuk berpikir out of the box dan berhasil membuat speaker yang terletak di dasar perangkat tetap memiliki kualitas suara yang imersif," kata Tracy dalam keterangannya, Rabu (20/10/2021).

Oraimo juga memperkenalkan headphone OEB-H89D Co-created with Boomplay sepenuhnya dirancang dengan mengutamakan kenyamanan pengguna dan mempunyai kemampuan bluetooth audio dengan jarak hingga 33 kaki atau 10 meter.