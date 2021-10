Oppo CineFinders, Tiga Film Pendek Ini Jadi Pembuktian Performa Kamera Find X3 Pro 5G

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Oppo menguji performa dan kecangihan kamera Find X3 Pro 5G melalui pembuatan film-film pendek menggunakan kamera smartphone ini bekerja sama dengan Oppo CineFinders.

Project ini melibatkan sejumlah sineas ternama seperti Garin Nugroho, Jay Subiyakto dan Riri Riza lewat tiga film pendek yang keseluruhan pengambilan gambarnya menggunakan Find X3 Pro 5G.

Ketiga film pendek tersebut berjudul Siklus, Dedari, dan You and Me in Low Angle yang diproduksi dengan durasi 7 hingga 15 menit.

Film-film ini kemudian diunggah ke channel Oppo Indonesia di YouTube mulai 27 Oktober 2021.

Chief Creative Officer Oppo Indonesia Patrick Owen, mengungkapkan, pihaknya bangga dapat menggandeng tiga sutradara handal Indonesia, Garin Nugroho, Jay Subiyakto, dan Riri Riza sebagai OPPO CineFinders untuk membuktikan rangkaian fitur canggih Find X3 Pro 5G lewat produksi film pendek.

Bagi para sineas, kemampuan perangkat dalam menangkap detail gambar dan menampilkan warna yang kaya memegang peranan penting dalam menerjemahkan esensi cerita yang ingin disampaikan.

Find X3 Pro 5G sendiri merupakan smartphone flagship Oppo dengan Full path Color Management System pertama di dunia yang mampu menangkap, menyimpan, dan menampilkan hingga 1 miliar warna senyata aslinya.

Fitur 1 Billion Colour juga diimplementasikan melalui Dual Primary Cameras yang mengandalkan kecanggihan lensa Wide dan Ultra-Wide 50 megapixel dengan sensor Sony IMX766.

Smartphone ini juga dilengkapi fitur-fitur videografi seperti AI Highlight Video, 4K Cinematic Mode, RawPlus, dan AI Scene Enhancement.

Garin Nugroho menyatakan, tantangan utama mengerjakan project ini adalah bagaimana mengemas kisah dan menjabarkannya melalui smartphone, serta platform apa yang paling sesuai untuk menikmati film ini.