Targetkan Pasar Internet QuadPlay di Indonesia, Smartfren Gandeng Moratel

TRIBUNNEWS.COM -- Smartfren bersinergi dengan Moratel menghadirkan produk terbaru bernama True QuadPlay sebagai layanan internet untuk gaya hidup digital di Indonesia.

Sinergi ini membuat True QuadPlay menjadi satu produk dengan satu billing yang mengombinasikan keunggulan dari kedua perusahaan.

Adapun keunggulan produk ini adalah pelanggan bisa mendapatkan internet broadband kecepatan tinggi Oxygen.id, saluran TV kabel premium, video on demand, konten OTT, satu nomor telepon rumah bebas abodemen, Kuota Nonstop untuk paket data seluler, serta gratis panggilan telepon ke seluruh nomor Smartfren.

Harapannya produk terbaru ini menjadi solusi terlengkap bagi pelanggan yang membutuhkan internet berkecepatan tinggi guna menunjang berbagai kegiatan digital, dari hiburan, pendidikan, hingga bisnis.

Galumbang Menak, President Director PT. Mora Telematika Indonesia (Moratel) mengatakan, saat ini permintaan atas kebutuhan layanan Oxygen.id untuk perumahan juga perusahaan saat ini terus meningkat pesat, dan kami berkomitmen untuk terus memperluas jaringan layanan Oxygen.id baik di Jabodetabek dan di luar Pulau Jawa seperti Medan, Jambi, Pontianak, Pangkal Pinang, Denpasar Bali, juga kota kota besar lainnya.

"Dengan semakin luasnya area layanan Oxygen.id maka kami juga berkomitmen untuk terus mengembangkan layanan terbaik untuk pelanggan. Salah satunya adalah inovasi True QuadPlay yang kami kembangkan bersama Smartfren untuk membuat pelanggan bisa menikmati seluruh keunggulan layanan internet dalam satu billing,” kata Galumbang dalam keterangan persnya, Senin (25/10/2021).

Djoko Tata Ibrahim, Deputy CEO Smartfren menambahkan, layanan True QuadPlay merupakan langkah awal dari sinergi strategis antara Smartfren dengan Moratel.

Ia yakin sinergi ini adalah kunci untuk meraih dan mengembangkan peluang di segmen bisnis internet quadplay di Indonesia.

"Sinergi ini membuat kami dapat menghadirkan True QuadPlay dengan banyak keunggulan dalam satu layanan inovatif. Pelanggan mendapatkan manfaat berupa coverage internet mobile yang luas dan 100% 4G saat berada di luar rumah, serta koneksi internet broadband kecepatan tinggi Oxygen.id, televisi kabel, dan telepon rumah bebas abonemen,” ujarnya.

True QuadPlay merupakan tindak lanjut dari langkah strategis Smartfren setelah mengucurkan pernyertaan modal 20,5% pada Moratel.

Adapun Oxygen.id merupakan produk internet broadband milik Moratel yang saat ini sudah menjangkau kota-kota besar di Indonesia, antara lain di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Medan, Jambi, Denpasar, Pontianak dan Pangkal Pinang. Selain menghadirkan layanan internet quadplay, Smartfren dan Moratel juga akan mempererat sinergi ini dengan berbagai aspek lain. Salah satunya adalah sinergi dari sisi penjualan dan layanan pelanggan untuk produk True QuadPlay.

Saat ini paket True QuadPlay sudah bisa diperoleh pelanggan di seluruh saluran penjualan Oxygen.id di Jakarta, Depok, Tangerang dan Bekasi. Selanjutnya secara bertahap, Smartfren dan Moratel juga akan menghadirkan paket True QuadPlay ini di berbagai wilayah lainnya.

Adapun paket True QuadPlay terdiri dari 3 pilihan, yakni paket Squad 25 seharga Rp378.000 per bulan, sudah termasuk internet fiber optic up to 25 Mbps, 83 saluran TV kabel, fix telephone, dan kartu perdana Kuota Nonstop 6 GB; paket Squad 50 seharga Rp486.000 per bulan, sudah termasuk internet fiber optic up to 50 Mbps, 83 saluran TV kabel, fix telephone, dan kartu perdana Kuota Nonstop 10 GB; paket Squad 100 seharga Rp648.000 per bulan, sudah termasuk internet fiber optic up to 50 Mbps, 83 saluran TV kabel, fix telephone, dan kartu perdana Kuota Nonstop 18 GB. Seluruh pelanggan yang menggunakan paket True QuadPlay dapat menikmati bonus Double Speed khusus untuk koneksi internet broadband Oxygen selama satu tahun.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Oxygen QuadPlay dapat dilihat melalui situs www.oxygen.id