5 Alasan vivo Y33s dengan RAM 12GB Jadi Smartphone Andalan

TRIBUNNEWS.COM - Tidak dapat dipungkiri work from home selama pandemi mengaburkan batas jam kerja dan waktunya me time. Smartphone pun jadi andalan all fun in one yang praktis untuk berpindah mode bekerja dan mencari hiburan dalam satu genggaman.

Kehadiran vivo Y33s merupakan angin segar di akhir tahun bagi yang ingin upgrade ponsel harian sekaligus jadi sumber hiburan. Simak alasannya.

Canggih dengan RAM '12GB'

Salah satu fitur smartphone canggih terkini dimiliki vivo Y33s. Hadir dengan 8GB+4GB Extended RAM. Artinya fitur vivo Y33s ini dapat mengambil memori ROM yang idle sampai 4GB dan menjadikannya RAM tambahan mencapai 12GB.

Fitur ini berpengaruh pada kecepatan kinerja smartphone bagi penggunanya untuk bekerja, meeting online, maupun mencari hiburan di sela-sela jam kerja. Kapasitas memori internal 128GB ROM-nya dapat diperluas dengan memori eksternal sampai 1TB.

Baterai Besar Teman Bekerja Seharian

Untuk melengkapi performa yang mumpuni saat multitasking, vivo Y33s dibekali baterai 5.000mAH dan fasilitas 18W FastCharge. Fitur Multi-Turbo 5.0 yang dibenamkan mampu meningkatkan performa smartphone.

Ditambah fitur Energy Guardian untuk mengoptimalkan penggunaan daya yang lebih efisien. Nggak lagi-lagi khawatir akan kehabisan daya smartphone saat digunakan.

Resolusi Tinggi 50MP Night Camera

vivo Y33s dibekali dengan kamera belakang dengan resolusi tinggi hingga 50MP Night Camera. Hasil foto dalam keadaan minim cahaya atau kondisi malam hari pun jadi lebih jelas dan detail.

Night Camera ini melengkapi konfigurasi kamera belakang vivo Y33s yang terdiri dari 50MP Main Camera, 2MP Super Bokeh Camera dan 2MP Super Macro Camera. Fitur kameranya pun tidak main-main. Beragam update terkini dapat dimaksimalkan fungsinya seperti Super Night Mode, Super Night Selfie, Eye Autofocus dan Stylish Night Filters.

Pilihan Warna Catchy dan Trendy Slim Design

Kenyamanan sebuah ponsel untuk mobilitas adalah kriteria penting yang harus dipenuhi. vivo Y33s pun hadir dengan desain tipis dengan bobot hanya 182gram.

Sangat pas untuk masuk kantong celana atau dompet mungil wanita, dan terlihat berbeda saat digenggam dengan pilihan warna khas vivo. Trendy Slim Design-nya melengkapi pilihan warna Midday Cream dan Mirror Black dengan flat frame 2,5D, dan ketebalan 8mm, serta kamera belakang Dual Tone Step sebagai ciri khasnya.

Teknologi Dynamic Color menghasilkan warna Midday Dream dengan sentuhan halus dan perpaduan warna yang berbeda di setiap sisinya. Varian Mirror Black didesain khusus dengan teknik Mirror Finishing melalui pemrosesan Double Layer Coating. Jika kesulitan memilih salah satu di antaranya, ambil saja keduanya.

Layar Tajam 1080p Colorful Screen

Cantik di genggaman, nyaman di pandang, inilah keunggulan vivo Y33s yang dibekali layar beresolusi 1080p Colorful Screen. Saat bekerja mata dimanjakan dengan kenyamanan, saat mencari hiburan mata pun dipuaskan dengan detail warna yang tajam dan cerah.

vivo Y33s Smartphone Terbaik Untuk Mendalami Hobi Sinematografi

Era foto cantik nan Instagramable mulai tergeser dengan kehadiran video-video pendek yang lebih berbicara. Fitur Ultra Stable Video dengan dukungan EIS pada kamera vivo Y33s dapat membantu mengambil footage yang stabil dan jernih, lho.