Battlefield 2042 Rilis Hari Ini, Berikut Harga serta Spesifikasi Untuk PC

Berikut harga dari Battlefield 2042 yang sudah dapat Anda pre-order hari ini Kamis (19/11/2021) melalui Playstation Now, Xbox Store, dan Steam.

TRIBUNNEWS.COM - Game garapan Electronic Arts (EA), Battlefield 2042 telah rilis hari ini, Kamis (19/11/2021).

Game bergenre first person shooter ini tersedia untuk Playstation (PS) 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, serta PC.

Pantauan Tribunnews.com, pengguna PS4 dapat membeli game Battlefield 2042 dengan harga Rp 849.000. Jika akan membeli paket cross platform dengan PS5 game ini dijual dengan harga Rp 1.009.000.

Selain itu terdapat pula versi Gold Edition dan Ultimate Edition dengan masing-masing harga Rp 1.409.000 dan Rp 1.699.000.

Baca juga: Game GTA The Trilogy Telah Rilis, Berikut Harga serta Spesifikasi Minimum PC untuk Memainkannya

Baca juga: Cara Daftar Advanced Server FF 18 November 2021, Login ff-advance.ff.garena.com

Lalu untuk pengguna Xbox One terdapat pula paket bundling dengan format cross platform dengan Xbox Series X/S seharga 69,99 dolar AS atau Rp 995.000 dan 62,99 dolar AS sekira Rp 898.000 jika memiliki EA Play Access.

Sementara jika Anda melakukan pre-order hari ini maka akan mendapatkan beberapa keuntungan seperti:

- Irish - battle Hardened Legendary Skin

- Baku ACB-90 melee takedown knife

- “Mr.Chompy” Epic Weapon Charm

- “Landfall” Player Card Background + “Old Guard” Tag