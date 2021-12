Dukung Ekonomi Kreator Lokal, GoPlay Gelar Audisi Menjadi Girlband

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Hari Darmawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Guna mendorong ekonomi kreator lokal, GoPlay bersama dengan salah satu kreator girlband terkemuka di Indonesia menggelar audisi We Can Be Winner.

Audisi We Can Be Winner ini akan dilaksanakan secara virtual dengan skala besar di seluruh Indonesia dan juga secara global pada Desember 2021 hingga April 2022.

Melalui audisi ini GoPlay akan menghadirkan solusi kemajuan teknologi yang mewujudkan interaksi dengan audiens di tengah pandemi.

Proses audisi hingga 300 besar akan dilakukan melalui GoPlay hingga 28 Februari 2022, setelahnya peserta akan masuk ke dalam karantina khusus.

Cherly Juno yang merupakan salah satu generasi girlband pertama Indonesia mengaku banyak menerima feedback dari penggemar yang ingin juga memiliki karier serupa dengannya sebagai anggota girlband.

"Audisi ini menjadi jawaban bagi mereka, yang ingin berkarir atau mencoba bakatnya menjadi girlband Indonesia," kata Cherly Juno dalam konferensi pers, Kamis (2/12/2021).

Audiens bisa ikut berpartisipasi untuk voting bagi calon idola baru ini lewat aplikasi GoPlay.

Meski begitu, voting gak jadi tolak ukur satu-satunya dalam pembentukan girlband baru ini untuk dapat menjadi pemenang dan eksis di industri musik.