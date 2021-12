Mengenal Fitur Terbaru Instagram Take a Break, Fitur untuk Ajak Pengguna Rehat Sejenak

Berikut ini fitur Instagram Take a Break yang memberi tahu pengguna kapan harus rehat sejenak/ berhenti menggunakan aplikasi Instagram.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini fitur Instagram Take a Break yang memberi tahu pengguna kapan harus rehat sejenak atau berhenti menggunakan aplikasi Instagram.

Setelah diuji coba sekitar awal November yang lalu, Instagram akhirnya resmi merilis fitur yang memungkinkan pengguna untuk rehat sejenak dari aplikasi tersebut.

Hal ini diumumkan oleh Head of Instagram, Adam Mosseri melalui akun Instagramnya, @mosseri.

Fitur ini dinamakan "Take a Break" yang dalam bahasa Indonesia artinya istirahat.

Baca juga: Cara Mudah Cek Akun Instagram Diblokir Teman atau Tidak, Tanpa Gunakan Aplikasi Lain

Baca juga: Instagram Punya 3 Fitur Baru, dari Menambah Link di Story Hingga Hapus Postingan Album di Feed

Mengutip blog Head of Instagram, Adam Mosseri mengatakan, fitur Take a Break akan mendorong pengguna untuk beristirahat dari Instagram setelah pengguna menggulir selama jangka waktu tertentu.

Pengguna dapat mengaktifkan fitur di "Pengaturan" dan memilih apakah mereka ingin diberi tahu setelah menggunakan platform selama 10 menit, 20 menit, atau 30 menit.

Di pilihan durasi fitur Take a Break ini, pengguna juga bisa memilih untuk tidak mengaktifkan fitur Take a Break sama sekali dengan memilih opsi "Off" pada bagian reminder.

Take a Break fitur

Jika fitur ini diaktifkan, pengguna kemudian akan mendapatkan peringatan layar yang memberitahu mereka untuk menutup aplikasi, menyarankan mereka untuk beristirahat, menulis sesuatu, memeriksa daftar tugas atau mendengarkan lagu.

Untuk memastikan bahwa pengguna mengetahui fitur ini, pihak Instagram akan menampilkan notifikasi yang menyarankan agar mereka mengaktifkan pengingat ini.

"Berdasarkan pengujian, begitu remaja menyetel pengingat, lebih dari 90% dari mereka tetap menggunakannya," kata Mosseri dalam pengumuman blognya.

Baca juga: Cara Menghapus Akun Instagram Secara Permanen Lewat Browser dan Aplikasi