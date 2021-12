Berkenalan dengan True QuadPlay! Kombinasi Internet Selular dan Broadband Dalam Satu Tagihan

TRIBUNNEWS.COM – Saat ini, kalau dipikir-pikir hampir semua aktivitas tak terpisahkan dari internet. Mulai dari bangun tidur sampai terlelap di malam hari, semua yang kamu lakukan pasti membutuhkan koneksi internet agar bisa berjalan dengan lancar tanpa gangguan atau batasan sedikit pun.

Misalnya saja mengecek ramalan cuaca dan lalu lintas jalanan sebelum memulai aktivitas di luar rumah, proses belajar dan bekerjadi mana pun kamu berada, hingga yang paling disukai semua orang, yakni hiburan seperti menonton TV kabel, streaming video hingga berselancar di media sosial.

Tapi yang perlu kamu ketahui nih, agar semua aktivitas di atas dapat berjalan dengan lancar, kamu sangat perlu koneksi internet seluler, dan tentunya broadband yang tepat lho!

Maka itu, paham akan kebutuhan masyarakat yang makin beragam, Smartfren bersinergi dengan Moratel menghadirkan True QuadPlay, yang merupakan gabungan empat layanan sekaligus: internet fiber optic, saluran TV kabel, telepon rumah, dan internet selular Smartfren Kuota Nonstop.

MoU Sinergi Smartfren dengan Moratel untuk meluncurkan layanan internet True QuadPlay.

Asyiknya lagi, True QuadPlay punya tiga kelebihan yang membuatnya berbeda, mulai dari paket internet yang lengkap; paket internet seluler, internet kabel, TV kabel, dan telepon rumah bebas abonemen dalam satu tagihan. Saat ini True QuadPlay sudah bisa kamu nikmati di Jakarta, Depok, Tangerang dan Bekasi. Ada tiga paket yang bisa kamu pilih:

1) Squad 25

Dengan hanya merogoh kocek Rp378 ribu,kamu sudah bisa menikmati paket Squad 25 dengan layanan internet fiber optic yang memiliki kecepatan up to 25 Mbps, 83 saluran TV kabel, telepon rumah, dan kartu pascabayar Kuota Nonstop 6 GB.

Kapan lagi sih dengan Rp300 ribuan saja kamu bisa mendapatkan begitu banyak keunggulan di atas?

2) Squad 50

Nggak cuma itu, jika kamu ingin paket yang lebih besar, kamu bisa menikmati paket Squad 50. Lewat paket ini, dengan harga Rp486 ribu per bulan saja kamu bisa mendapatkan koneksi internet fiber optic up to 50 Mbps, 83 saluran TV kabel, telepon rumah, dan kartu pascabayar Kuota Nonstop 10 GB.

Cocok banget nih buat kamu yang masih WFH saat ini, ya gak?

3) Squad 100

Kamu ingin punya paket yang paling cepat dan kuota paling besar? Paket Squad 100 adalah jawabannya! di paket Squad 100, kamu bisa menikmati internet fiber optic up to 100 Mbps, 83 saluran TV kabel, telepon rumah, dan kartu pascabayar Kuota Nonstop 18 GB hanya dengan harga Rp 648 per bulannya, lho!

Duh, dengan beragam kelebihannya bikin kamu ingin pilih paket ini ga sih?

Tak hanya itu saja, melengkapi kelebihan dan paket yang ditawarkan, khusus bagi kamu yang ingin berlangganan True QuadPlay bisa nih menikmati layanan all in one dengan double speed khusus koneksi internet broadband Oxygen selama satu tahun penuh, lho! Makin banyak untung bukan?

Jadi tunggu apalagi, bagi kamu berdomisili di Jadetabek jangan ragu untuk memilih True QuadPlay! Apalagi dengan segala kelebihannya, layanan ini adalah pilihan tepat bagi kamu yang ingin bebas bekerja, belajar dan bersenang-senang di mana pun dan kapan pun secara lancar tanpa batasan sedikit pun!

Untuk informasi lebih lanjut mengenai True QuadPlay, kamu bisa mengunjungi link berikut.