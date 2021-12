Platform Digital Ini Bikin Mudah Para Shopper Jelajahi Pusat Perbelanjaan Favorit

Platform digital Mall To Go dari Cornerstone.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Eko Sutriyanto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pandemi Covid-19 telah mempercepat perubahan perilaku belanja ke ranah online sekitar 5 tahun lebih cepat.

Sejatinya, perubahan ini memang sebuah keniscayaan sehingga pandemi Covid-19 mendorong pemerintah berbagai negara, termasuk Indonesia, membatasi pergerakan orang demi mencegah penyebaran virus yang lebih luas, termasuk di antaranya pembatasan kunjungan ke pusat perbelanjaan atau mall.

Fakta ini mendorong Cornerstone menghadirkan solusi virtual Mall To Go dan sudah live sejak 14 November 2020.

Amelia Gozali CEO Cornerstone Retail Management mengatakan, kehadiran platform digital ini untuk menjawab kebutuhan operasional pebisnis ritel agar lebih efisien dan efektif lewat solusi manajemen berbasis teknologi.

"Solusi omni-channel shopping experience ini memberikan lebih banyak pilihan dan kemudahan bagi pengunjung untuk berbelanja dari manapun," ungkap Amelia Gozali CEO Cornerstone Retail Management, dalam keterangannya, Rabu (22/12/2021).

Dia menjelaskan, Mall To Go menawarkan fleksibilitas kepada pengguna untuk menjelajahi mall-mall favoritnya seperti FX Sudirman-Jakarta, Beachwalk-Bali dan 23 Paskal-Bandung secara online.

Setelah menentukan pilihannya, konsumen bisa memesan item favoritnya secara online dengan berbagai penawaran khusus yang menarik, lalu mengambilnya (pick-up) di lobby mall maupun di desk customer service, atau diantar langsung ke rumah customer melalui berbagai jenis delivery.

Riri Anggraheni CRM Manager Cornerstone mengatakan, kehadiran Mall To Go memungkinkan konsumen berbelanja kapanpun dan dimanapun dengan berbagai promo menarik belanja online di Mall To Go.

GM Marketing Cornerstone Ida Bagus Sugiharta menambahkan optimismenya bahwa Mall To Go akan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan e-commerce sebagai salah satu penggerak ekonomi bangsa sekaligus menjadi solusi digital bagi Shopping Mall.

"Kami optimis virtual mall yang dikembangkan mampu menguatkan sales tenant online serta menyajikan pengalaman berbelanja unik kepada konsumen, apalagi adanya berbagai campaign dan benefits yang kami berikan untuk customer," kata Ida Bagus Sugiharta.

Amelia melanjutkan Mall To Go menyasar berbagai target dalam 1-3 tahun ke depan.

“Di antaranya menjadi the leading virtual mall yang menarik lebih banyak mall untuk bergabung dalam naungan Cornerstone Retail Management, menaikkan online sales tenant dan meningkatkan customer baik online maupun offline serta berintegrasi dengan Corner’s Card dalam program CRM,” ujar Amelia.