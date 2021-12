Ini Dia 17 Jawara Dunia Games Awards 2021

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Pergelaran Dunia Games Awards (DGA) 2021 berakhir sudah.

Acara puncaknya telah disiarkan live secara eksklusif di aplikasi MAXstream, channel YouTube Dunia Games dan Telkomsel, pada kamis, (23/12).

Pada acara puncak ini, Telkomsel mengumumkan dan memberikan penghargaan kepada para pemenang di kategori Lifetime Achievement dan 16 kategori DGA 2021 lainnya yang merupakan hasil pilihan langsung masyarakat melalui metode voting di situs dgawards.duniagames.co.id pada 1-14 Desember 2021.

Vice President Digital Lifestyle Telkomsel Nirwan Lesmana mengatakan, Telkomsel dan Dunia Games mengucapkan selamat kepada seluruh insan yang telah mendapatkan penghargaan DGA 2021 pada masing-masing kategori.

"Semoga ajang penghargaan ini dapat disambut positif oleh seluruh pihak dan menjadi stimulus tersendiri untuk dapat terus berkarya, berprestasi, dan berkontribusi lebih pada perkembangan industri game dan esports Tanah Air. Penyelenggaraan DGA 2021 ini bukan sebatas pemberian apresiasi dari Telkomsel, tapi juga membuka peluang kolaborasi lebih luas bagi seluruh elemen di industri ini dengan memanfaatkan solusi teknologi terintegrasi guna mendorong kemajuan ekonomi kreatif Indonesia,” kata Nirwan.

Pada penyelenggaraan DGA 2021 Telkomsel memberikan apresiasi kepada gamers, atlet esports profesional, content creator, esports organizer, publisher dan developer game lokal, celebrity gamers hingga fans club esports yang akan terbagi ke dalam 17 kategori. Berikut ini adalah daftar para peraih Dunia Games Awards 2021 yang berasal dari berbagai aspek industri games dan esports Indonesia:

1.Male esports Player of the Year : BTR Luxxy

2.Female esports Player of the Year : EVOS Caramel

3.Game of the Year : Mobile Legends Bang Bang

4.esports Team of the Year : EVOS

5.Publisher Tournament of the Year : MPL ID

6.Non-Publisher Tournament of the year : Dunia Games League 2021

7.Gaming Content Creator of the year : Windah Basudara

8.Indonesian Game of the year : Lokapala

9.Game Publisher of the Year : Moonton

10.Cosplayer of the Year : Kameaam

11.esports Fans Club of the Year : EVOS Fams

12.Caster of the Year : Clara Mongstar

13.esports Coach of the Year : EVOS Zeys

14.esports Brand Ambassador of the Year : EVOS Rachel

15.Celebrity Gamer of the Year : Tretan Muslim

16.Rookie of the Year : EVOS Ferxiic

17.Lifetime Achievement : Eddy Lim

Terpilihnya Eddy Lim yang merupakan Founder & Former President of Indonesia Esports Association (IESPA) (2013-2021) sebagai penerima Lifetime Achievement DGA 2021 tak terlepas dari besarnya kontribusi dan dedikasi yang telah diberikan dalam memajukan industri game dan esports di Tanah Air selama ini.

Selain seremonial penyerahan anugerah kepada para pemenang, DGA 2021 juga menyajikan berbagai pertunjukkan yang dapat dinikmati oleh para game enthusiast dan masyarakat Indonesia, dimana acara ini juga dihadirkan sebagai upaya menarik minat masyarakat umum untuk dapat mendalami ekosistem gaming dan esports Tanah Air. Berbagai pertunjukkan yang dihadirkan di antaranya, charity fun match, cosplay parade, hingga pertunjukkan musik yang menghibur.

Bersamaan dengan momen DGA 2021, Telkomsel melalui platform konten video-on-demand MAXstream turut menghadirkan konten dokumenter orisinal berjudul “Indonesian Esports Legend - Push It Down!” yang dapat disaksikan secara eksklusif di MAXstream.

Melalui konten orisinal tersebut, Telkomsel ingin menunjukkan perkembangan industri game dan esports Indonesia yang semula dipandang sebelah mata hingga dapat berkembang menjadi salah satu sektor yang berkontribusi pada pendapatan domestik bruto (PDB) tahun 2020.

Hadirnya konten dokumenter tersebut merupakan bentuk apresiasi sekaligus menginspirasi seluruh entitas yang ada di industri ini agar terus bergerak maju dalam memperkuat ekosistem games dan esports nasional agar lebih berdampak untuk kemajuan bangsa.

“Industri gaming dan esports Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk terus tumbuh. Bahkan berpotensi menjadi salah satu kekuatan ekonomi digital nasional di masa depan. Tapi dibutuhkan komitmen kita bersama untuk bisa mewujudkan hal tersebut, yang mana perlu adanya sinergi antara seluruh pihak di ekosistem ini untuk bisa saling mendukung. Kami pun berharap, ke depannya dapat kembali menghelat Dunia Games Awards dengan skala yang lebih besar untuk dapat mengapresiasi berbagai capaian yang lebih luas di sektor ekonomi kreatif nasional ini,” tutup Nirwan.

