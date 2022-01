Apes, Pria asal United Kingdom Beli iPhone 13 Pro tapi Malah Dapat Cokelat dan Tisu

TRIBUNNEWS.COM - Daniel Carroll, pria asal Britania Raya (United Kingdom/UK) membeli iPhone 13 Pro Max untuk hadiah Natal tapi malah mendapatkan benda lain.

Alih-alih mendapatkan iPhone 13 Pro Max yang dipesannya, Carroll malah malah mendapatkan dua batang cokelat seberat 120 gram yang dibungkus dengan tisu toilet.

Kejadian ini dibagikan Carroll melalui kicauan di akun Twitter pribadinya.

Cerita berawal ketika Carrol memesan iPhone 13 Pro Max seharga 1.000 Poundsterling (sekitar Rp 19,1 juta) di situs Apple pada 2 Desember 2021.

Ponsel tersebut dijadwalkan dikirim paling cepat pada 17 Desember 2021 menggunakan jasa ekspedisi DHL.

Nah, pada hari-H pengiriman, yakni Jumat (17/12/2021), Carroll mengatakan dirinya menerima pembaruan status pengiriman yang tidak sesuai dari DHL.

"Awalnya status paket saya tertulis 'out for delivery' (kurir sedang mengirim paket ke alamat penerima). Beberapa saat kemudia, status jadi 'delayed', lalu kembali ke 'out for delivery' antara pukul 13:45-14:45," kata Carroll, sebagaimana dikutip KompasTekno dari Mirror UK, Jumat (31/12/2021).

"Saya ada di rumah sepanjang hari dan tidak ada (paket) yang datang," lanjut dia.

Karena paketnya tak kunjung ia terima, Carroll akhirnya memutuskan untuk mengambil sendiri paket berisi iPhone 13 Pro Max langsung ke gudang DHL di West Yorkshire.

Tweet Daniel Carroll soal kasus iPhone 13 Pro Max pesanannya yang ditukar dengan dua batang cokelat.

"Pada hari Senin (20 Desember), saya melakukan perjalanan sejauh 38 km pulang-pergi untuk mengambil paket," kata Carroll.