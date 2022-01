Kulkas Bespoke French Door Pertama dari Samsung Akan Diperkenalkan di CES 2022

Laporan Wartawan Tribunnews, Nur Febriana Trinugraheni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Samsung Electronics akan memanfaatkan pameran elektronik akbar Consumer Electronics Show (CES) 2022 untuk memperkenalkan line up perangkat elektronik Bespokke ke pasar.

Produk-produk yang akan diperkenalkan tersebut mencakup kulkas Bespoke French Door pertama, perangkat dapur Bespoke, Bespoke Jet vacuum cleaner, dan Bespoke Washer dan Dryer.

Seri kulkas Bespoke French Door yang akan dijual di Amerika Serikat terdiri dari model 3-pintu, 4-pintu, dan Family Hub.

Di CES 2022, Samsung juga akan menampilkan rangkaian lengkap produk Bespoke, termasuk produk baru seperti penyedot debu nirkabel Bespoke Jet dan Bespoke Washer dan Dryer, mendatangkan Bespoke ke seluruh area rumah.

Lini baru ini memadukan desain yang dapat dikustomisasi dengan teknologi unik yang bersama-sama menginspirasi cara hidup yang benar-benar baru.

Dengan kulkas Bespoke sebagai centrepiece, pengguna dapat mengkustomisasi interior rumah mereka untuk menyesuaikan dengan style pribadi masing-masing, dengan rangkaian perangkat dapur yang mencakup mesin pencuci piring, kompor, dan microwave over-the-range dalam warna putih, biru tua atau hijau.

Selain perangkat dapur, Bespoke Jet vacuum cleaner memberikan performa pembersihan yang kuat dan kemewahan ke ruang keluarga, sementara Bespoke Washer dan Dryer membuat rutinitas mencuci menjadi cerdas dan mudah.

“Konsep Bespoke tidak hanya didesain untuk dapur. Kami percaya, konsumen perlu memiliki kebebasan untuk mengkustomisasi seisi rumah mereka sesuai dengan kebutuhan gaya hidup masing-masing,” kata Kanghyup Lee, Executive Vice President and Head of Sales and Marketing of the Digital Appliances Business, Samsung Electronics.

Dia menjelaskan, line terbaru Bespoke ini mengajak penggunanya makin kreatif menciptakan ruang hidup yang benar-benar mencerminkan selera dan estetika mereka dengan dukungan teknologi Samsung.