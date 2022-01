Netflix Produksi Ulang Scoot Pilgirm dalam Bentuk Anime 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nur Febriana Trinugraheni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Layanan Streaming Netflix bersama dengan UCP Universal akan memproduksi kembali Scott Pilgrim dalam format anime.

Sebelumnya Scott Pilgirm pernah dibuat dalam bentuk film fitur pada tahun 2010 silam oleh sinear Edgar Wright.

Dilansir dari laman endgatger, Minggu (9/1/2022), karya yang diangkat dari novel grafis ini akan melibatkan penciptanya Bryan Lee O'Malley dan juga sutradara vesris film Scott Pigirm 2010 Edgar Wright akan menjadi produser eksekutif.

Baca juga: Makin Mudah! Begini Cara Nikmati Film dan Serial Netflix Tanpa Koneksi Internet

O'Malley akan berperan sebagai showrunner yaitu menulis dan mengedit naskah dan sebagai pencipta karakter dalam series ini bersama Ben David Grabinski “Are You Afraid of the Dark?” di Nickelodeon. Kerja sama keduanya akan berada di bawah rumah produksi anime Science SARU.

Edgar Wright juga akan bekerja sama dengan Nina Park sebagai produser eksekutif bersama dengan Marc Platt, Jared LeBoff, dan Adam Seigel dari Marc Platt Productions, dan Michael Bacall.

Anime ini masih akan mengacu pada cerita mengenai Scott Pilgirm bersama dengan teman-temannya yang tergabung dalam sebuah Band Sex Bom-omb.

Baca juga: 5 Inspirasi Outfit Tahun Baru dari Karakter Perempuan di Film Netflix

Pilgirm kemudian bertemu dengan seorang gadis asal Amerika, Ramona Flowers yang baru saja melajang. Pertemuan Pilgirm dengan Ramona membuat perjalanan hidupnya berbalik setelah Pilgirm diharusnya mengalahkan tujuh mantan jahat Ramona untuk dapat berkencan dengannya.



Untuk novel grafis dan film terdahulunya mengacu pada manga, indie rock video game, dan budaya Kanada pada pergantian milenium.

Produksi ulang Scoot Pilgirm oleh Netflix ini dinilai sebagai hal baru. Biasanya layanan streaming film ini akan mengadopsi karya orisinal atau adaptasi game dan manga Jepang.

Kali ini Netflix mengambil langkah lain dengan mengadaptasi komik dari wilayah Barat yang sebelumnya karya ini dikenal lewat adaptasi film layar lebarnya. Strategi yang dilakukan Netflix kali ini dinilai sebagai cara untuk mengekspos katalog anime ke audiens yang lebih besar.