Siap Jadi Primadona Vlogger, MIkrofon Terbaru dari Rode Ini Dirancang Sangat Fleksibel

Mikrofon Rode VideoMic Go II.

Laporan Wartawan Tribunnews, Nur Febriana Trinugraheni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Produsen perlengkapan audio dan microphone asal Australia, Rode kembali merilis produk unggulannya Rode VideoMic Go II.

Dengan desain ringan, mikrofon ini dapat digunakan untuk vlogging, produksi video, konferensi video hingga bermain game.



Dikutip dari Engadget, Selasa (11/1/2022), mikrofon bisa diletakkan di atas kamera dengan USB dan output TRS 3,5 mm dan dapat terhubung dengan iPhone menggunakan kabel USB-C ke lightning.

Dapat digunakan dengan menghubungkan ke laptop saat digunakan untuk mendukung kegiatan rapat online maupun melakukan siaran langsung dari laptop.

Untuk produksi video, dia dapat dihubungkan ke kamera DSLR. Selain itu, Video Mic Go II Rode ditunjang dengan 3 dudukan setinggi 3,5 mm yang dapat mempermudah penggunaannya pada kamera DSLR.

Untuk pengguna Mac dan PC, Microphone dengan gaya shotgun ini dapat terhubung dengan aplikasi Rode Connect, sebuah aplikasi yang dapat digunakan untuk mengedit audio dengan berbagai fitur pendukungnya.

Kehadirannya akan menjadi primadona baru untuk kalangan vlogger, karena Rode menambahkan fungsi USB untuk dapat terhubung dengan ke ponsel dan tablet penggunanya.

Selain fitur yang beragam, Rode juga mendesain mikrofon ini dengan ukuran yang ringan dan dapat digunakan dari berbagai kalangan, mulai dari profesional sampai ke pemula.

Produk ini akan mulai dipasarkan di Australia terlebih dulu dengan harga 150 dolar AS atau sekitar Rp 2,145 juta dengan asumsi kurs Rp 14.300 per dolar AS.