Jadi Windows of Entertainment, IndiHome TV Tawarkan Paket Langganan dengan Akses Disney+ Hotstar

TRIBUNNEWS.COM - Layanan fixed broadband unggulan milik PT Telkom Indonesia (Persero), Tbk (Telkom), IndiHome, terus hadir dengan produk dan pelayanan berkualitas dalam rangka mendukung aktivitas tanpa batas para pelanggan serta memenuhi kebutuhan digital Masyarakat Indonesia.

Salah satunya melalui IndiHome TV, layanan TV Interaktif IndiHome yang menghadirkan pilihan tayangan favorit yang variatif, mulai dari film blockbuster Hollywood berkualitas, drama Korea kesayangan, olahraga, hiburan, edukatif, hingga tayangan untuk si kecil di rumah

Sebagai windows of entertainment bagi para pelanggan, IndiHome TV menawarkan berbagai paket Minipack Channel TV yang bisa dipilih sesuai kebutuhan pelanggan.

Keseruan dalam menikmati tayangan-tayangan hiburan dari IndiHome TV tersebut pun turut dilengkapi dengan fitur yang begitu beragam, mulai dari Playback, Pause, and Rewind, TV on Demand, Video on Demand, hingga Usee TV GO, yang mengizinkan pelanggan untuk mengatur waktu menonton dan menikmati tayangan pilihan dari IndiHome TV.

Hadirkan paket 2P dan 3P dengan akses Disney+ Hotstar

Untuk membuat momen menikmati tayangan favorit bersama keluarga makin seru, IndiHome TV juga menghadirkan dua pilihan jenis paket, yaitu Paket 3P (Internet + TV + Phone) dan 2P (Internet + TV) dengan kecepatan internet yang bisa dipilih sesuai kebutuhan.

Dengan berlangganan paket 2P ataupun 3P, pelanggan tidak hanya bisa menonton tayangan favorit dari ratusan Channel TV serta menikmati koneksi internet dengan kecepatan hingga 300 Mbps, namun juga mendapatkan akses ke berbagai platform OTT dan video on demand menarik, seperti VIU, Disney+ Hotstar, Mola, iflix, HBO Go, Lionsgate Play, Vidio, UseeTV GO, CATCHPLAY+, dan masih banyak lagi.

Terlebih lagi, IndiHome TV kini sedang menawarkan promo khusus dengan akses ke Disney+ Hotstar, lho! (Syarat & Ketentuan berlaku). Mulai dari Rp300 ribuan, Anda dan keluarga sudah bisa menikmati berbagai keseruan dari IndiHome TV.

Keseruan yang dihadirkan oleh IndiHome TV tidak terhenti sampai di situ. Dengan berlangganan IndiHome TV, Anda pun berkesempatan untuk mendapatkan berbagai bonus hiburan hingga cashback LinkAja sebesar Rp100.000, serta bonus tambahan berupa 53 channel TV add-on minipack Upgrade Essential selama 3 bulan (Syarat & Ketentuan Berlaku).

Sebagai windows of entertainment, IndiHome TV berkomitmen untuk memberikan layanan dan hiburan digital berkualitas demi memberikan memberikan pengalaman digital terbaik bagi pelanggan, sekaligus inspirasi dan motivasi untuk masyarakat Indonesia.

Untuk informasi lebih lanjut terkait layanan IndiHome TV serta paket 2P dan 3P dengan akses gratis Disney+ Hotstar, kunjungi laman resmi IndiHome di sini ya!