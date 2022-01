What Did Hubble See On Your Birthday - Berikut cara membuat What Did Hubble See On Your Birthday yang viral dan jadi tren di TikTok.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut cara membuat What Did Hubble See On Your Birthday yang viral dan jadi tren di TikTok.

Kini tren baru kembali muncul dan menjadi viral di media sosial TikTok dengan nama What Did Hubble See On Your Birthday.

Sebelumnya, tren serupa sudah muncul dengan nama Moon Phase.

Jika Moon Phase menampilkan gambar penampakan bulan saat hari ulang tahun seseorang, tren What Did Hubble See On Your Birthday akan menampilkan gambar penampakan luar angkasa secara lebih luas.

Banyak masyarakat yang kemudian mencoba untuk membuat What Did Hubble See On Your Birthday dan membagikannya di TikTok maupun media sosial lainnya.

Lalu, bagaimana cara membuat What Did Hubble See On Your Birthday?

Cara membuat What Did Hubble See On Your Birthday

1. Buka laman https://imagine.gsfc.nasa.gov/hst_bday/;

2. Pilih bulan lahir pada kotak Select Month dan pilih tanggal lahir pada kotak Select Date;

3. Klik Submit;