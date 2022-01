Kini Game Android Sudah Bisa Dimainkan Lewat PC Windows

Laporan Wartawan Tribunnews, Dafit Adi Prasetyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kabar baik datang dari Google, kini raksasa teknologi itu sudah meluncurkan aplikasi beta yang memungkinkan game android bisa dimainkan melalui PC dan Laptop Windows.

Dikutip dari situs The Verge, Kamis (20/1/2022), walaupun saat ini masih berstatus beta, aplikasi Play Games memungkinkan pengguna untuk memainkan lebih dari 25 game Android populer, seperti Mobile Legends, Summoners War, State of Survival, dan Three Kingdoms Tactics.

“Pemain dapat dengan mudah menelusuri, mengunduh, dan memainkan game seluler favorit mereka di PC sambil memanfaatkan layar yang lebih besar dengan input mouse dan keyboard,” ucap manajer produk grup untuk Google Play Games, Arjun Dayal.

Google Play Games juga akan menyertakan Play Points yang dapat diperoleh saat bermain game Android di PC. Sayangnya aplikasi Play Games versi beta baru tersedia di Hongkong, Korea Selatan, dan Taiwan.

Pengguna dari 3 negara tersebut dapat mendaftar untuk mengakses aplikasi beta di PC sehingga dapat memainkan game favorit Android mereka. Setelah mendapatkan undangan untuk akses Play Games, pengguna bisa mencoba mengunduh game favorit yang tersedia.

Sekedar informasi, bahwa bulan lalu Google sudah mengatakan ingin membawa game Android ke PC Windows. Namun saat itu belum dijelaskan teknologi yang akan digunakan, dan kapan akan diluncurkan. Kini terjawab sudah lewat kehadiran Play Games versi beta yang dirilis di beberapa negara.