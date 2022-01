Xiaomi Siap Luncurkan Redmi Note 11 Pro 5G, Begini Spesifikasinya

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dafit Adi Prasetyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Melalui unggahan teaser pada Twitternya, Xiaomi akan meluncurkan seri Redmi Note 11 di pasar global pada 26 januari 2022 mendatang.

Dikutip dari situs Gizmochina pada Kamis (20/1/2022), Xiaomi sendiri belum mengungkapkan perangkat mana yang akan dirilis secara tepat.

Namun, Xiaomi diperkirakan akan meluncurkan lebih dari dua smarthphone-nya. Ketiga handsetnya seperti Redmi note 11, Note 11 Pro, dan Note 11 Pro 5G.

Spesifikasi

Untuk smartphone Redmi note 11 Pro 5G, akan menggunakan baterai 4.700 mAh dengan dukungan pengisian cepat 67W. Memiliki konfigurasi RAM dan ruang penyimpanan 6GB/64GB, 6GB/128GB, dan 8GB/128GB.

Sistem operasi yang digunakan HP Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus juga sangat canggih. Dimana HP Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus menggunakan sistem operasi Android 11. Selain menggunakan sistem operasi Android 11, HP Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus dilengkapi dengan chipset Mediatek Dimensity 920 5.

Hal ini membuat CPU pada HP Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus sangat gahar. Dimana CPU yang digunakan HP Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus yakni Octa Core. Sedangkan GPU dari HP Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus yakni menggunakan Mali G68 MC4.

Dengan segudang spek yang ditawarkan ini HP Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus tentunya bisa jadi saingan dari iPhone 13. Terlebih harga jual dari HP Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus sangat ramah di kantong.

Dikutip dari situs Tokopedia.com, harga Xiaomi Redmi note 11 Pro ini dibanderol sekitar Rp 7.750.000