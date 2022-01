Sering Disalahgunakan, Apple Sebut AirTag Sudah Memiliki Fitur Anti Penguntit

Laporan wartawan Tribunnews, Hari Darmawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aksesoris milik Apple yaitu AirTag yang diperuntukan untuk memberikan kemudahan para pengguna iPhone dalam mencari barang yang hilang atau tertinggal ternyata disalahgunakan oleh sejumlah orang.

Fungsi AirTag yang dapat melakukan pelacakan terhadap barang yang ditempelkan oleh AirTag ternyata menjadi alat untuk para pihak tidak bertanggung jawab untuk menguntit orang.

Beberapa media melaporkan ada dugaan penyalahgunaan AirTag. Beberapa waktu lalu NBC News melaporkan Kepolisian Colorado, Georgia, Michigan, dan Texas melaporkan AirTag yang digunakan dalam kasus penguntitan dan percobaan pencurian mobil.

Apple pun menanggapi adanya penggunaan AirTag yang disalahgunakan untuk kejahatan, dan mengklaim bahwa fitur AirTag sudah dilengkapi dengan anti-penguntit.

Fitur anti-penguntit itu, memberikan peringatan di iPhone ketika AirTag dideteksi terpisah dari pemiliknya selama beberapa waktu.

Mengutip dari laman situs The Verge pada Jumat (28/1/2022), menurut Apple fitur anti penguntit ini dirancang untuk membantu pengguna yang mengalami penyalahgunaan AirTag.

Fitur ini juga memiliki panduan keselamatan yang dapat dipahami oleh pengguna dan juga cara untuk membantu keselamatan pribadinya dari hal penguntitan.

"Jika Anda memberikan akses data pribadi ke seseorang dan sekarang ingin membatasi atau jika Anda khawatir seseorang yang memiliki akses ke perangkat maupun akun Anda membuat perubahan tanpa izin, panduan ini menawarkan solusi untuk membantu Anda kembali mendapatkan kontrol," demikian kata Apple dalam situs resminya.

Salah satunya adalah panduan untuk mengatasi AirTag yang "nakal" atau AirTag yang menguntit tanpa sepengetahuan pengguna.

Saat mendeteksi adanya perangkat yang tidak dikenal, aplikasi Find My yang ada di iPhone kemudian akan memberikan notifikasi dan menampilkan pesan "Item Detected Near You".