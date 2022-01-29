GADGET
KODE Redeem FF Sabtu, 29 Januari 2022, Perhatikan Cara Klaim Kodenya Melalui reward.ff.garena.com
Kode Redeem FF Sabtu, 29 Januari 2022 diklaim melalui reward.ff.garena.com, perhatikan cara klaim kodenya agar mendapatkan item secara gratis.
Penulis: Oktaviani Wahyu Widayanti
Editor: Inza Maliana
TRIBUNNEWS.COM - Berikut kumpulan kode redeem Free Fire (FF) untuk Sabtu (29/1/2022) hari ini.
Kode redeem FF dapat diklaim dengan berbagai hadiah seperti diamond, senjata, bundle, voucher, dan item-item gratis menarik lainnya.
Kode redeem FF diklaim secara online melalui laman reward.ff.garena.com.
Perhatikan cara klaim kodenya, jika kode tidak dapat diklaim berarti kode tersebut sudah tidak tersedia lagi.
Baca juga: Cara Bermain Game Wordle, Permainan Tebak Kata dan Langkah Memilih Awal Kata Terbaik
Baca juga: Hobi Main Game, Pevita Pearce Antusias Sambut PUBG Mobile Versi 1.8
Kumpulan Kode Reedem FF Terbaru untuk Sabtu, 29 Januari 2022, dikutip dari republicworld.com:
DDFRTY2021POUYT- Free Pet
FFGYBGFDAPQO- Free Fire Diamonds
FFGTYUO21POKH- Justice Fighter and Vandals Rebellion Weapons Loot Crate
BBHUQWPO2021UY- Diamond Royale Voucher
MJTFAER8UOP21- 80,000 diamond codes