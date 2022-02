Di Amerika, Beli Samsung Galaxy S21 FE Dapat Diskon 100 Dolar AS

Laporan Wartawan Tribunnews, Dafit Adi Prasetyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Samsung meluncurkan Galaxy S21 FE bulan Januari lalu. Smartphone ini mulai dijual dengan harga 699,99 dolar AS atau sekitar Rp 9,94 juta dengan asumsi kurs Rp 14.200 per dolar AS.

Dalam beberapa hari sejak peluncurannya, handset tersebut sudah mendapat diskon atau potongan harga tetapi hanya untuk penjualan di Amerika saja.

Menurut Pengembang XDA, Amazon menawarkan diskon 100 dolar AS untuk varian dasar Galaxy S21 FE dengan RAM 6GB dan penyimpanan 128GB. Karenanya, harganya turun menjadi 599,99 dolar AS atau sekitar Rp 8 juta

Dengan harga baru, penerus Galaxy S0 FE kini bersaing langsung dengan Pixel 6 (8GB + 128GB) karena harganya juga sama. Namun potongan harga untuk uang smartphone unggulan dari Google saat ini tidak tersedia di Amazon.

Perlu dicatat bahwa potongan harga 100 dolar AS yang ditawarkan oleh Amazon juga berlaku untuk varian Galaxy S21 FE 8GB + 256G yang lebih tinggi. Oleh karena itu, sekarang harganya turun menjadi 669.99 dolar AS atau sekitar Rp 10 juta.

Samsung Galaxy S21 FE ini tersedia dalam empat warna standar, yaitu Graphite, White, Lavender, dan Olive.

Ponsel pintar ini diklaim memiliki keunggulan seperti ukuran layar yang pas, kamera dengan hasil yang tajam, hingga daya tahan baterai yang dapat digunakan untuk aktivitas sehari-hari.

Di Indonesia, ponsel ini kemungkinan mulai dijual pada awal 2022 dengan harga mulai Rp 9 juta dengan spesifikasi versi 2021.