Google Mail Akan Segarkan Tampilan untuk Pengguna Workspace Mulai Juni

Laporan Wartawan Tribunnews, Dafit Adi Prasetyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Google berencana membuat "tampilan terintegrasi" yang akan tersedia untuk pengguna Google Workspace mulai 8 Februari mendatang.

Pengguna akan mulai bisa melihat tampilan baru secara default selambat-lambatnya April, dan pada akhir kuartal kedua sekitar Juni 2022.

Google akan mendorong pengguna untuk beralih ke tampilan baru. Pengguna Gmail yang masih menggunakan tampilan lama pada bulan April akan diminta untuk beralih ke tampilan baru Gmail. Namun, opsi untuk kembali ke setelan lama akan hilang pada akhir kuartal kedua.

Tampilan terintegrasi dimaksudkan untuk membantu pengguna Gmail beralih antara email, obrolan, dan rapat tanpa berpindah tab atau membuka jendela baru. Nanti nya pengguna akan memiliki email terpadu dan hasil pencarian chat.

Google akan menggunakan gelembung notifikasi untuk memberi tahu pengguna tentang masalah yang memerlukan tindakan segera.

Langkah Google juga tampaknya merupakan respons parsial terhadap pesaing seperti Microsoft Outlook. Pengerjaan ulang menjadikan Gmail sebagai aplikasi serba guna yang lebih kohesif yang membantu menggantikan Outlook untuk konversi terbaru ke Workspace.

Tampilan terintegrasi ini nanti nya akan tersedia di Google Workspace Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Plus, Frontline, Nonprofit, G Suite Basic, atau Business.