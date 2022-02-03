Resmi Meluncur, Ini Spesifikasi dan Harga All New Honda Vario 160
PT AHM resmi meluncurkan All New Honda Vario 160 pada Rabu, (02/02/2022). Simak spesifikasi dan harganya di artikel ini.
Penulis: Widya Lisfianti
Editor: Arif Tio Buqi Abdulah
TRIBUNNEWS.COM - PT Astra Honda Motor (AHM) resmi meluncurkan All New Honda Vario 160 pada kemarin Rabu, (02/02/2022).
All New Honda Vario 160 meluncur dalam dua varian, yakni:
- Tipe CBS seharga Rp 25,8 juta
- Tipe ABS seharga Rp 28,5 juta
Total ada enam pilihan warna dari All New Honda Vario 160, dengan rincian tiga warna untuk tipe ABS, dan tiga sisanya untuk versi CBS.
Untuk tipe ABS tersedia warna Grande Matte White, Grande Matte Black dan Active Black.
Warna untuk tipe CBS sendiri ada Grande Matte Red, Grande Matte Black dan Active Black.
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Spesifikasi Lengkap All New Honda Vario 160
Seperti namanya All New Honda Vario 160 dibekali mesin 4 katup, berteknologi eSP+, dengan kapasitas murni 156,9 cc (dibulatkan 160 cc).
Mengutip gridoto.com, mesin ini mampu menghasilkan tenaga sebesar 15,15 dk pada putaran mesin 8.500 rpm, dengan torsi sebesar 13,8 Nm pada 7.000 rpm.