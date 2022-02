Instagram Tambahkan Fitur Like di Story

Laporan Wartawan Tribunnews, Dafit Adi Prasetyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Instagram menambahkan tombol Like untuk para penggunanya pada fitur Story. Sebelumnya, satu-satunya cara untuk menanggapi sebuah Story di IG adalah dengan mengirimkan pesan langsung atau reaksi emoji kepada pembuatnya.

Dalam kedua kasus tersebut, respons pengirim pesan akan ditampilkan di kotak masuk pesan sang pembuat Story.

Setelah memiliki akses ke fitur tersebut, pengguna akan menemukan ikon berbentuk hati yang terletak di antara tulisan "Kirim Pesan" dan ikon pesawat.

Jika pengguna memutuskan untuk mengirim like kepada seseorang melalui Story, like itu akan muncul di lembar penampil yang dapat di akses dengan melihat Story itu sendiri. Sedangkan orang lain tidak bisa melihat jumlah like.

“Idenya di sini adalah untuk memastikan bahwa orang dapat mengekspresikan lebih banyak dukungan satu sama lain, tetapi juga untuk membersihkan Direct Message” kata CEO Instagram, Adam Mosseri.

Instagram sering menambahkan fitur baru namun sangat berguna.

Pada musim gugur yang lalu, misalnya, perusahaan menambahkan opsi untuk menghapus gambar dan video dari Carousell.