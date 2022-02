Pengembang Ditantang Berkompetisi Website di Ajang IWA 2021

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Eko Sutriyanto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Exabytes kembali menyelenggarakan Indonesia Website Awards 2021 yang merupakan wadah apresiasi bagi komunitas website developer di Indonesia.

Indra Hartawan, Country Manager Exabytes Indonesia mengatakan, website bernilai tinggi karena merupakan identitas merek sebuah bisnis atau perusahaan secara digital sekaligus citra yang dapat dibangun untuk kredibilitas dan meningkatkan penjualan nantinya.

"Melalui ajang ini, kami harap developer website tidak lagi membuat website di bawah standar sekaligus memberikan value untuk mengajak para pengembang website bisa menghadirkan website dengan standar yang tinggi, baik segi keamanan, pengunaan, serta kenyamanan bagi pengguna website," kata Indra saat konferensi pers virtual, Rabu (16/2/2022).

Selain ini juga memberikan penghargaan kepada para pengembang website berbakat kategori individu dan perusahaan, IWA 2021 bisa menjadi tempat pesertanya mendapatkan nilai baru dan bisa meningkatkan website-nya untuk di masa depan.

Ajang ini menjaring 1580 website dengan melibatkan 15 juri dengan latar belakang web developer, web programmer dan web designer profesional.

Pihaknya juga menggelar sesi diskusi melibatkan pembicara ahli di bidang digital dan teknologi di Web Developer Talk.

IWA 2021 terdiri tiga kategori website untuk Personal, UKM dan e-commerce.

Kategori personal adalah para pengembang website dari kalangan blogger sedangkan peserta UKM merupakan pelaku UMKM dan mengembangkan website untuk keperluan menunjukkan portofolionya. Kategori pengembang website sudah memiliki fitur yang bisa digunakan pelanggan terutama untuk bertransaksi.

IWA 2021 mengusung topik Website Trend in 2022 : Spike Up Your Business akan diadakan secara daring melalui platform zoom, Sabtu, 26 Februari 2022.