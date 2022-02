Instagram Tambah Limit Waktu untuk Ingatkan Pengguna Saat Gunakan Aplikasi

Laporan Wartawan Tribunnews, Mikael Dafit Adi Prasetyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Beberapa tahun terakhir, Instagram dan Facebook telah menawarkan cara untuk melihat berapa lama pengguna mengakses aplikasi setiap hari.

Kedua aplikasi ini memberi opsi untuk menetapkan batas waktu penggunaan aplikasi harian. Kini, Instagram telah meningkatkan batas waktu penggunaan aplikasi harian menjadi 30 menit.

Seorang pengguna Instagram kepada TechCrunch menyatakan, Instagram telah meminta kepadanya untuk menetapkan nilai baru untuk batas waktu penggunaan aplikasi harian mereka.

"Nilai yang tersedia untuk batas waktu harian berubah sebagai bagian dari pembaruan aplikasi," sebut pop up Instagram.

Instagram saat ini menawarkan batas waktu penggunaan minimum dalam 30 menit.

Baca juga: Cho Yi Hyun Terkejut Followersnya Melonjak di Instagram Usai All of Us Are Dead Tayang

Pengguna IG dapat memilih batas waktu dengan penambahan lima menit. Ketika pengguna mencapai batas waktu yang mereka pilih, akan muncul pemberitahuan yang menginformasikan ke pengguna, dan nantinya pengguna dapat mengabaikannya.

Pada saat meluncurkan fitur tersebut, Meta yang menjadi perusahaan induk Instagram menyatakan, fitur baru tersebut awal mula idenya adalah untuk memberi orang lebih banyak kontrol atas lamanya waktu yang mereka habiskan saat menggunakan aplikasi ini.

Baca juga: Instagram Tambahkan Fitur Like di Story

Selain itu juga untuk mendorong percakapan antara orang tua dan remaja tentang kebiasaan dalam menggunakan aplikasi yang sehat.

Pada November 2021 lalu, Instagram mulai menguji fitur "Ambil Istirahat" untuk mengingatkan pengguna, terutama remaja, agar menutup aplikasi dan meletakkan ponsel mereka.

Baca juga: Pasar NFT Everlens Siap Taklukan Instagram

Belum ada alasan jelas mengapa Instagram meningkatkan batas waktu penggunaan aplikasi harian. Namun, pengguna aktif harian Facebook turun untuk pertama kalinya pada kuartal terakhir 2021.

Sementara pertumbuhan pengguna di seluruh platform Meta seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp tetap sama.