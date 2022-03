Bidik Kalangan Keluarga Muda Indonesia, Operator Seluler Ini Lakukan Rebranding

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Eko Sutriyanto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT XL Axiata mulai membidik kalangan keluarga muda sebagai pasar baru.

Untuk inilah, emiten berkode EXCL ini membentuk ulang atau melakukan rebranding perusahaan.

"Kami telah menempuh perjalanan panjang dalam mewujudkan tujuannya dan kami melangkah menjadi brand yang fokus melayani dan mendukung keluarga Indonesia mencapai ambisi kolektif," kata Chief Marketing Officer PT XL Axiata, Alfons Eric Bosch Sansa dalam keterangannya, Sabtu (12/3/2022).

Tak hanya berinovasi dalam layanan saja, Alfons mengatakan, pihaknya ingin menjadi brand yang dikenal luas karena keterlibatannya dengan keluarga Indonesia dalam kehidupan sehari-hari dan pertumbuhan mereka.

"Untuk inilah akan dihadirkan inovasi di seluruh produk, penawaran dan paket yang terbukti lebih cocok dan hemat biaya untuk keluarga Indonesia," katanya.

Emiten telekomunikasi ini juga meluncurkan ikonografi baru mereka yang dinamakan "Mo", yang memproyeksikan setengah dari logo XL sebagai tanda lebih besar dari.

"Logo ini juga bermakna kami menjanjikan lebih kepada semua pelanggan dan pemegang sahamnya," katanya.

Mereka juga merilis kampanye terbarunya yang berjudul We Are More yang menargetkan keluarga muda progresif Indonesia.

Baca juga: Efisiensi, Laba Bersih XL Axiata Melesat Jadi Rp 1,3 Triliun

"Kami percaya bahwa ketika kita berkumpul, kita tidak menjadi satu… kita menjadi lebih," katanya.

Penyedia layanan komunikasi ini mengandeng M&C Saatchi Indonesia untuk kampanye ini dan menciptakan brand manifesto baru.

Anish Daryani, Founder & President Director M&C Saatchi Indonesia mengatakan, terciptanya relevansi yang lebih kuat dalam kehidupan keluarga Indonesia menjadi kesempatan bagi brand purpose XL meraih kesuksesan komersil.

"Ini adalah cara lain untuk kami dapat menciptakan, memimpin, dan mengelola perubahan dalam masyarakat dinamis yang selalu menginginkan kehidupan yang lebih baik," kata Anish.