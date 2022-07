Akun YouTube Windah Basudara Diduga Di-hack, Semua Videonya Hilang

TRIBUNNEWS.COM - Akun YouTube Windah Basudara diduga di-hack orang tak dikenal.

Hingga Sabtu (16/7/2022) pukul 14.00 WIB, akun YouTube Windah Basudara hanya berisi video live streaming orang lain yang sedang membahas kripto.

Live Streaming itu diperkirakan dimulai sekitar jam 05.00 WIB, yang kemungkinan akun Windah Basudara diretas sekitar jam itu.

Melalui akun Instagram Story-nya, Windah juga membagikan kabar tersebut dengan nada sarkasme.

"Akhirnya guys! Rekor pertama kali, gua live jam setengah 6 pagi dan kita bisa mencapai 60 ribuan viewer ya teman-teman," ujarnya.

Nama Windah Basudara lantas menjadi trending topic di Twitter.

Dengan lebih dari 1.400 cuitan, para penggemar streamer games tersebut ramai-ramai menyenggol akun Team YouTube agar YouTube mengembalikan akun Windah.

"@TeamYouTube youtube gaming channel "windah basudara" got hacked just today around 6 a.m.

could you to get the channel back to it's owner?

such a shame that a platform as big as youtube could easily got through, now my man's life is ruined by these stupid scammers," tulis salah seorang penggemar.