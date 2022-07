Link dan Cara Buat Scrolling Text yang Viral di Media Sosial, Tulisan Panjang Membentuk Pola

TRIBUNNEWS.COM - Berikut link dan cara membuat scrolling text.

Belakangan ini, scrolling text menjadi perbincangan di sosial media.

Beberapa warganet mengunggah scrolling text mereka di sosial media pribadi masing-masing.

Perlu diketahui, scrolling text adalah tulisan panjang yang bergerak dan berubah menjadi pola tertentu.

Adapun link untuk membuat scrolling text dapat diklik di sini.

Lalu bagaimana cara membuat scrolling text?

Contoh Scrolling Text

Cara Buat Scrolling Text

1. Akses laman patorjk.com

2. Scroll sampai bawah

3. Tuliskan teks yang ingin Anda tulis

4. Pada menu "Auto Scroll", pilih "On" jika Anda ingin tulisan berjalan sendiri, pilih "Off" jika Anda ingin menjalankan teksnya

5. Pada menu "Auto Scroll Time (in seconds)" pilih waktu scrolling text

6. Jika sudah, kemudian klik "Again! Again I Say!"

7. Nantinya, sistem akan menampilkan hasil scrolling text Anda

Sebagai informasi, Anda juga dapat menyalin scrolling text di sosial media dengan mengklik "Copy Output Text".

(Tribunnews.com/Farrah Putri)