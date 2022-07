TelkomGroup Pastikan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Jelang ASEAN Para Games XI 2022

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sebagai perusahaan digital telco terdepan, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) berkomitmen untuk menyukseskan penyelenggaraan turnamen olahraga untuk atlet difabel se-Asia Tenggara – ASEAN Para Games XI 2022 yang akan diadakan mulai 30 Juli - 6 Agustus 2022 di 2 kota yaitu Surakarta dan Semarang serta 2 Kabupaten yaitu Karanganyar dan Sukoharjo.

Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggaraan acara akan segera kedatangan sebanyak 2.500 atlet kelas dunia dari 11 Negara ASEAN yang siap berkompetisi pada 14 cabang olahraga.

Untuk memastikan kesiapan infrastruktur dan layanan, Pgs Direktur Enterprise & Business Service Telkom Venusiana melakukan peninjauan di venue Stadion Manahan pada Rabu (27/7/2022) untuk meninjau ruang panel, media center, dan control room.

Kunjungan dilanjutkan ke Kantor Telkom Solo melihat kesiapan tim TelkomGroup untuk ASEAN Para Games XI. Berlokasi di ruang Network Operation Center (NOC), Venusiana beserta jajaran meninjau jaringan telekomunikasi di 14 venue yang ada di Solo dan Semarang, Jawa Tengah.

Pgs Direktur Enterprise & Business Service Telkom, Venusiana mengatakan bahwa menjadi sebuah kehormatan bagi TelkomGroup untuk kembali dipercaya sebagai official telco partner ASEAN Para Games XI 2022.

“TelkomGroup akan memastikan seluruh infrastruktur dan tim siap mengamankan perhelatan olahraga internasional yang menjadi pride bagi Indonesia. Kami berkomitmen akan menjaga layanan telekomunikasi di seluruh venue berjalan lancar dan sukses baik secara kapasitas dan kualitas layanan,” tegas Venus.

Hingga saat ini, berbagai upaya telah dilakukan oleh TelkomGroup untuk mendukung penyelenggaraan ASEAN Para Games XI 2022. Untuk mengakomodasi kebutuhan data dan internet selama acara, TelkomGroup menyediakan akses internet sebesar 20Gbps untuk melayani official dan media serta 87 Node BTS (2G/3G/4G) sebagai langkah TelkomGroup untuk memberikan layanan prima kepada pelanggan. Kesiapan layanan serta infrastruktur tersebut dikawal secara maksimal melalui pembentukan SATGAS (satuan tugas) ASEAN Para Games XI 2022.

Venusiana menyampaikan terima kasih kepada tim TelkomGroup atas komitmennya dalam mendukung kesuksesan ASEAN Para Games XI 2022.

”Kehandalan infrastuktur internet gateway dan backbone pada skala nasional maupun regional harus diperhatikan dan telah melewati uji coba untuk memastikan kelancaran konektivitas selama berlangsungnya acara,” ucap Venus.

Tidak hanya itu, tersedia 5 Sentra Telepon Otomat (STO) yang akan mencatu konektivitas di 14 venue, sebanyak 13 venue berlokasi di Surakarta serta 1 venue di Semarang. Masing-masing venue mengadopsi sistem dual homing dengan memiliki 2 akses lastmile yang terdiri dari 4 core agar memungkinkan sebuah perangkat jaringan untuk terhubung ke perangkat lain melalui dua titik dan jalur yang berbeda. TelkomGroup juga menyediakan sistem monitoring untuk mengamankan layanan selama penyelenggaraan acara.

Pengawalan maksimal terkait infrastruktur konektivitas sepanjang event ASEAN Para Games XI 2022 diamankan secara kolaboratif oleh seluruh stakeholders TelkomGroup melalui penyediaan 365 tenaga teknis pada setiap venue serta manajemen eskalasi skala nasional berupa 6 posko yang tersebar di Solo. Menjelang penyelenggaraan acara, diadakan rehearsal test yang bertujuan untuk meningkatkan soliditas dan keyakinan seluruh personil SATGAS dalam mengawal suksesnya ASEAN Para Games XI 2022.

Dukungan infrastruktur telekomunikasi pada event ini menjadi salah satu perwujudan komitmen Value Creation for The Nation dari TelkomGroup. Di samping menyediakan infrastruktur dan layanan ICT berkualitas, SATGAS TelkomGroup juga menjaga penerapan protokol kesehatan secara ketat untuk menghindari penyebaran virus COVID-19.

Dengan seluruh upaya yang dilakukan untuk mendukung suksesnya ASEAN Para Games XI 2022 diharapkan dapat menjadi motivasi bagi TelkomGroup untuk dapat terus berkontribusi memberikan yang terbaik untuk Indonesia.

