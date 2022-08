Creo 9: Perangkat Lunak untuk Manufaktur, Bisa Gabungkan Fungsi AR dan Simulasi Real Time

Laporan Wartawan Tribunnews, Hasiolan Eko Purwanto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT ACA Pacific, distributor resmi produk PTC, memperkenalkan perangkat lunak (software) untuk industri dan manufaktur, Creo 9, hasil pengembangan dari CAD software design versi terbaru.

Perangkat lunak ini diperkenalkan di Jababeka, Cikarang,Kamis (4/8/2022) dan menyusul akan diperkenalkan di Surabaya pada 16 Agustus mendatang.

Di acara peluncuran ini, Kementerian Perindustrian bersama PTC dan PT ACA Pacfic memberikan wawasan mengenai teknologi design manufacture.

“PT ACA Pacific bersama PTC memperkenalkan teknologi CAD manufacture design untuk mendukung digitalisasi industri 4.0 terhadap perkembangan industri di Indonesia,’ kata Wiranto, Country Manager ACA Pasific dikutip Jumat (5/8/2022).

Dia menjelaskan, Creo ymerupakan salah satu product software manufacture CAD design dari PTC dan dirancang mudah dipelajari dari fase awal desain produk hingga manufaktur dan seterusnya.

“Pelanggan dapat menggabungkan fungsi yang terbukti kuat dengan teknologi baru seperti desain generatif, Augmented Reality, simulasi real-time, manufaktur aditif, dan IoT, untuk melakukan iterasi lebih cepat, hemat biaya, dan meningkatkan kualitas produk.

“Dunia pengembangan produk bergerak dengan sangat cepat, dan Creo CAD software product dari PTC dapat memberikan alat transformatif yang dibutuhkan untuk membangun keunggulan kompetitif dan mendapatkan pangsa pasar,” tambahnya.

Craig Gledhill, CEO ACA Pasific mengatakan, Creo 9 sudah menambahkan 7 fitur baru yakni, Streamlined children feature handling workflows when deleting or suppressing features; Toolbar in model trees for improved usability, Clearer organization of model tree filters, Enhanced Design Items tree to support features in custom groups, New quilt/body evolution tree, Relationship viewer enhancements, Improved multibody workflows.

PTC CREO 9 juga turut mengembangkan User Experience Graphics dengan menambahkan “User keyboard arrows to rotate the model by a predefined angle” yang belum ada di versi sebelumnya termasuk menambahkan fitur-fitur Assembly, CREO 9 juga telah menambahkan banyak perkembangan yang belum pernah ditemukan.