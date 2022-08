Fitur Baru WhatsApp, Keluar Grup Tanpa Pemberitahuan

TRIBUNNEWS.COM - WhatsApp kembali keluarkan fitur baru yang bisa tingkatkan privasi penggunanya.

Ada beberapa fitur yang disiapkan, di antaranya yakni pengguna bisa meninggalkan obrolan grup secara diam-diam.

Meski tak terlihat, namun admin grup masih bisa melihat siapa yang keluar dari grup.

Dilansir wabetainfo.com, WhatsApp juga sedang mengembangkan fitur siapa saja yang bisa melihatmu online di WhatsApp serta pemblokiran screenshot di pesan sekali lihat.

Fitur ini telah dirilis ke beberapa penguji beta di Android dan iOS, dan akan hadir untuk lebih banyak pengguna bulan ini.

Lalu, untuk fitur last seen and online, saat ini sedang dalam proses pengembangan.

Rencananya akan mulai diluncurkan bulan ini.

Fitur tersebut akan ditambahkan opsi tak bisa melihat saat pengguna online atau tidak.

Fitur selanjutnya yakni pemblokiran tangkapan layar atau screenshot.

Ini dikembangkan oleh WhatsApp agar privasi penggunanya saat berbagi video atau gampat sekali lihat bisa semakin terlindungi.

Dikembangkannya fitur ini tak lain karena banyaknya pengguna yang mengeluhkan bahwa penerima gambar atau video yang dikirim dalam sekali lihat sering melakukan screenshot.

Fitur ini nantinya akan dirilis untuk semua pengguna WhatsApp.

(Tribunnews.com, Renald)