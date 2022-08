Bagaimana Cloud Computing Mempengaruhi Perusahaan Mengekspansi Bisnis Mereka Ke Luar Negeri

TRIBUNNEWS.COM - Cloud computing atau yang lebih dikenal dengan 'the Cloud' menjadi salah satu inovasi di era disrupsi ini. Cloud computing dapat dimanfaatkan untuk melakukan hal-hal tanpa batas dalam perkembangan teknologi. Bahkan, melampaui harapan bagaimana teknologi ini dapat berkembang dan beradaptasi dengan kenyataan. Dampaknya terutama dirasakan oleh sektor usaha, baik pemerintah, perusahaan, swasta, maupun UMKM.

Berdasarkan laporan PWC 'The Impact of Cloud Computing on the Indonesian Economy' yang dirilis pada September 2021 mengungkapkan bahwa sebagian besar pelaku bisnis menggunakan cloud computing. Pada bisnis UMKM, 89 persen telah secara aktif menggunakan layanan cloud, sembilan persen telah merencanakannya, dan dua persen sisanya tidak menggunakannya.

Pada kategori perusahaan besar di Indonesia, 80 persen perusahaan menggunakan teknologi cloud. Sebagai perbandingan, 11 persen baru akan merencanakan penggunaannya, dan 7 persen akan mencoba mengadaptasi teknologi cloud pada tiga tahun ke depan.

UMKM di Indonesia menggunakan berbagai solusi cloud untuk bisnisnya karena 60 persen di antaranya menggunakan e-commerce sebagai jalur bisnis utama di tengah situasi pandemi Covid-19. Sementara itu, perusahaan menggunakan layanan cloud untuk beradaptasi dengan kondisi demi menjangkau konsumen mereka dan beradaptasi dengan digitalisasi.

Implementasi teknologi Cloud lainnya termasuk transfer data dan solusi pembayaran. UMKM menggunakan cloud untuk melakukan aktivitas file-sharing dengan tingkat penggunaan hampir 60 persen, sedangkan penggunaan solusi pembayaran digunakan oleh 40 persen pelaku bisnis.

Pada kategori perusahaan, mereka menggunakan lebih dari satu model layanan cloud, termasuk IaaS, PaaS, dan SaaS. Dari ketiga model layanan cloud ini, 67 persen perusahaan besar menggunakan IaaS, 60 persen menggunakan SaaS dan PaaS 40 persen (ada yang menggunakan lebih dari satu jenis teknologi).

Manfaat Teknologi Cloud

Berdasarkan data dari PWC, bisnis Indonesia telah mengadopsi cloud computing dan makin populer karena transformasi digital yang meluas di semua industri, terutama di perusahaan besar dan UMKM.

Manfaat cloud computing sebagai layanan memberikan manfaat khusus bagi bisnis, yaitu:

1) Hemat biaya

Adopsi cloud dalam bisnis dapat menghemat biaya hardware dan software IT karena perusahaan Cloud yang menawarkan layanan bagi pelaku bisnis sehingga tidak perlu membeli layanan berupa penyediaan kapasitas ekstra dan dapat mengurangi biaya staf internal IT karena penyedia cloud melayani kebutuhan untuk melakukan perawatan dan perbaikan.

Masih bersumber dari data yang sama, manfaat penghematan biaya penggunaan layanan cloud dari penyedia cloud telah dirasakan di sektor UMKM sebanyak 50 persen dan untuk perusahaan sebanyak 33 persen. Sektor utama berasal dari sektor jasa dan yang paling sedikit berasal dari ritel.

2) Inovasi

Efek dari adopsi teknologi cloud adalah inovasi yang bisa dilakukan. Hal ini juga diakibatkan oleh pandemi Covid-19 yang memaksa sebagian besar bisnis, termasuk UMKM dan perusahaan, untuk berinovasi mengadopsi teknologi digital dengan cepat.

Kemampuan Cloud untuk menyediakan sumber daya komputasi memungkinkan UMKM dan perusahaan untuk menemukan inovasi tanpa perlu membuang waktu dan menyiapkan infrastruktur.

Berdasarkan data, 40 persen UMKM dan perusahaan yang menggunakan layanan cloud mengatakan bahwa teknologi tersebut dapat membantu organisasi mereka untuk memperluas produk dan layanan, 20 persen menggunakan Cloud untuk menjangkau pelanggan baru dan 15 persen untuk memasuki pasar baru, khususnya pasar internasional.

Sebagai salah satu penyedia layanan cloud paling handal dan terkemuka di dunia dengan keahlian dan kemampuan global, Tencent Cloud menawarkan solusi teknologi utama yang membantu organisasi di Indonesia mentransformasi diri untuk memenuhi kebutuhan bisnis secara digital.

Sebagai pelaku bisnis atau pemilik perusahaan di Indonesia, Anda akan mendapatkan keuntungan dari menggunakan Tencent Cloud sebagai mitra Anda untuk solusi cloud, yaitu:

Akses ke pasar Tiongkok untuk ekspansi

Menggunakan layanan cloud dari Tencent Cloud akan ideal bagi Anda untuk berekspansi ke Tiongkok dan mengakses pasar yang lebih besar. Tencent Cloud menawarkan layanan lokal di Tiongkok dan layanan cloud terdepan di industri untuk mempercepat kesuksesan bisnis Anda di Tiongkok dengan pengalaman bertahun-tahun dalam mengintegrasikan solusi cloud-nya di seluruh ekosistem Weixin.

Pengalaman ekstensif di Asia

Tencent Cloud mengoperasikan 70 zona yang tersedia di 26 wilayah secara global dan akan meningkat secara bertahap sesuai kebutuhan bisnis Anda. Maka dari itu, Anda dapat memperluas bisnis Anda dan menjangkau pasar internasional tidak seperti sebelumnya.

Melalui CDN Acceleration, Tencent Cloud memiliki lebih dari 1.100 node cache di Daratan China, serta lebih dari 1.000 node cache di lebih dari 30 negara dan wilayah, seperti Asia/Australia, Eropa, Amerika, Afrika, dan Timur Tengah. Bisnis Anda akan lebih terukur karena Tencent Cloud mendistribusikan seluruh konten Anda ke node akselerasi di seluruh jaringan menggunakan sistem penjadwalan global Tencent, yang secara akurat mengarahkan permintaan pengguna ke node optimal terdekat, secara efektif mengurangi latensi akses, dan membuat bisnis mengakses data cloud secara mudah dan singkat.

Untuk itu, dengan infrastruktur jaringan yang kuat di seluruh wilayah, tidak ada tempat terbatas untuk membangun dan mengembangkan bisnis Anda secara global.

Kemitraan yang kuat untuk ekosistem yang saling terhubung

Dengan jaringan mitra yang kuat yang pemanfaatan sumber daya serta ekosistem dari Tencent Cloud, hadirnya produk dan teknologi terdepan di industri cloud, dan pengalaman industri cloud untuk meningkatkan cakupan pelanggan yang dimiliki dapat membuat Anda memaksimalkan nilai komersial dari bisnis Anda. Baru-baru ini, Tencent Cloud meluncurkan i-Care di Singapura dan Anda bisa mendapatkan keuntungan yang sama dengan bisnis tersebut.

Dengan Tencent Cloud, Anda akan mendapatkan apa pun untuk bisnis Anda dalam satu ekosistem yang saling terhubung dari beragam produk untuk memenuhi berbagai kebutuhan dari industri apa pun, termasuk UKM. Sebagai mitra bisnis, Anda dapat memaksimalkan peluang bisnis Anda dengan ekosistem Tencent melalui WeChat, iklan sosial, dan alat lainnya.

Tim Tencent Cloud juga akan membantu Anda menjalankan strategi pasar dengan membantu menghasilkan prospek bisnis. Tim Tencent Cloud juga akan memberikan dukungan pra dan pasca penjualan dengan memberikan insentif Proof of concept (POC) untuk membantu Anda menjelajahi peluang bisnis baru.

Untuk membuat bisnis kecil atau besar kompetitif secara global, tim Tencent Cloud memberikan pelatihan online dan offline yang disampaikan oleh para praktisi dengan sertifikasi eksklusif untuk Anda sebagai mitra.

Rangkaian solusi cloud yang tangguh untuk organisasi di berbagai industri utama di Indonesia seperti Gaming, FinTech, Live Streaming, dan E-Commerce

Dengan Tencent Cloud, Anda dapat memilih solusi apa pun yang perlu diterapkan dalam bisnis Anda, seperti Gaming, Fintech, Live Streaming, dan E-commerce. Misalnya, dengan menggunakan Cloud dalam gaming, akan ada peluang untuk menjangkau lebih banyak gamer, dengan berbagai inovasi dan akses yang lebih mudah melalui penggunaan cloud computing.

Fokus utama pada Keamanan

Tidak hanya untuk layanan, tetapi Tencent Cloud juga akan membantu bisnis dan perusahaan Anda mengidentifikasi potensi risiko keamanan internal dan eksternal, memprediksi ancaman yang akan datang, dan memaksimalkan manfaat keamanan yang diberikan oleh Tencent Cloud.

Dengan beragamnya layanan yang ditawarkan, Tencent Cloud memiliki lebih dari 300 produk dan solusi cloud yang mencakup berbagai sektor, mulai dari game, media, layanan keuangan, dan banyak lainnya. Memiliki standar teknologi kelas dunia dan fitur keamanan yang tangguh, produk dan layanan Tencent Cloud dapat membawa transformasi digital bisnis Anda naik kelas dengan membangun ekosistem mitra cloud yang komprehensif. Keahlian dan pengalaman yang diakui secara global juga dapat membantu Anda memperluas jaringan mitra bisnis.

Penulis: Muh Fitrah Habibullah | Editor: Bardjan